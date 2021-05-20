Таке рішення підтримала Верховна Рада. За кандидатуру Кубракова проголосували 284 нардепів. Після голосування Кубраков склав присягу.

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Як голосували фракції

"Слуга народу" – 228,

"Опозиційна платформа – За життя" – 0,

"Європейська Солідарність" – 0,

"Батьківщина" – 5,

"За майбутнє" – 18,

"Голос" – 0,

"Довіра" – 20,

Позафракційні – 13.

Виступ Кубракова в Раді

Кубраков, виступаючи в Раді, відзначив, що у 2020 році в Україні покращився стан доріг. За словами новопризначеного міністра, у результаті роботи 2020 – 2021 років в Україні вдасться відремонтувати майже 40% основної мережі доріг, тобто близько 9 тисяч кілометрів доріг державного значення. Найбільше – у Закарпатській та Луганській області.

Моє завдання навести лад у інших галузях, так само як у дорожній,

– сказав Кубраков.

За словами чиновника, українська інфраструктура була недоінвестована протягом 20 – 30 років.

Пріоритети майбутньої роботи Кубракова:

стабілізація фінансового становища Укрзалізниці, зокрема, дохідної частини УЗ. Будуть вимушені підвищувати тарифи на вантажні перевезення; оновлення технічної бази УЗ: нові потяги, колії тощо.

щодо Укртрансбезпеки – запуск автоматичного вагового контролю, забезпечення фінансування служби.

відновлення інфраструктури морських портів, залучення інвесторів, вирішення проблеми видачі посвідчення для моряків.

будівництво та розвиток наявних аеропортів, а також розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень, створення національного авіаперевізника.

Що відомо про Олександра Кубракова

Кубраков обіймає посаду глави "Укравтодору" з листопада 2019 року.

У 2004 – 2006 роках працював маркетинг-менеджером ЗАТ "Пріоком", у 2007 – 2009 начальником відділу з моніторингу ринку ЗАТ "Київстар" та керівником управління стратегічного маркетингу АКБ "Фінанси та Кредит". У "Київстарі" працював до 2011 року.

У 2011 – 2015 роках був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері.

Потім обіймав посаду глави проєктного офісу Мін'юсту.

У 2016 – 2019 роках був главою сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання.

Кубраков є співзасновником групи компаній "Місто для людей" та ТОВ "Єврокомунсервіс".

Під час парламентських виборів у 2019 році потрапив до Ради від партії "Слуга народу". Однак після призначення в "Укравтодор" склав повноваження депутата.

Що цьому передувало