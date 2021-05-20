Таке рішення підтримала Верховна Рада. За кандидатуру Кубракова проголосували 284 нардепів. Після голосування Кубраков склав присягу.
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Як голосували фракції
- "Слуга народу" – 228,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 0,
- "Європейська Солідарність" – 0,
- "Батьківщина" – 5,
- "За майбутнє" – 18,
- "Голос" – 0,
- "Довіра" – 20,
- Позафракційні – 13.
Виступ Кубракова в Раді
Кубраков, виступаючи в Раді, відзначив, що у 2020 році в Україні покращився стан доріг. За словами новопризначеного міністра, у результаті роботи 2020 – 2021 років в Україні вдасться відремонтувати майже 40% основної мережі доріг, тобто близько 9 тисяч кілометрів доріг державного значення. Найбільше – у Закарпатській та Луганській області.
Моє завдання навести лад у інших галузях, так само як у дорожній,
– сказав Кубраков.
За словами чиновника, українська інфраструктура була недоінвестована протягом 20 – 30 років.
Пріоритети майбутньої роботи Кубракова:
- стабілізація фінансового становища Укрзалізниці, зокрема, дохідної частини УЗ. Будуть вимушені підвищувати тарифи на вантажні перевезення; оновлення технічної бази УЗ: нові потяги, колії тощо.
- щодо Укртрансбезпеки – запуск автоматичного вагового контролю, забезпечення фінансування служби.
- відновлення інфраструктури морських портів, залучення інвесторів, вирішення проблеми видачі посвідчення для моряків.
- будівництво та розвиток наявних аеропортів, а також розвиток ринку внутрішніх авіаперевезень, створення національного авіаперевізника.
Що відомо про Олександра Кубракова
- Кубраков обіймає посаду глави "Укравтодору" з листопада 2019 року.
- У 2004 – 2006 роках працював маркетинг-менеджером ЗАТ "Пріоком", у 2007 – 2009 начальником відділу з моніторингу ринку ЗАТ "Київстар" та керівником управління стратегічного маркетингу АКБ "Фінанси та Кредит". У "Київстарі" працював до 2011 року.
- У 2011 – 2015 роках був радником мера Києва Віталія Кличка в IT-сфері.
- Потім обіймав посаду глави проєктного офісу Мін'юсту.
- У 2016 – 2019 роках був главою сектору телекомунікацій і IT в Офісі ефективного регулювання.
- Кубраков є співзасновником групи компаній "Місто для людей" та ТОВ "Єврокомунсервіс".
- Під час парламентських виборів у 2019 році потрапив до Ради від партії "Слуга народу". Однак після призначення в "Укравтодор" склав повноваження депутата.
Що цьому передувало
- Колишній очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій разом з міністром економіки Ігорем Петрашком написали заяву на звільнення.
- Верховна Рада зібралась позачергово та розглянула ці питання.
- До речі, у відставку хотіли відправити главу МОЗ Максима Степанова.