Такое решение поддержала Верховная Рада. За кандидатуру Кубракова проголосовали 284 нардепа. После голосования Кубраков принес присягу.

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Как голосовали фракции

"Слуга народа" – 228,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0,

"Европейская Солидарность" – 0,

"Батькивщина" – 5,

"За будущее" – 18,

"Голос" – 0,

"Доверие" – 20,

Внефракционные – 13.

Выступление Кубракова в Раде

Кубраков, выступая в Раде, отметил, что в 2020 году в Украине улучшилось состояние дорог. По словам новоназначенного министра, в результате работы 2020 – 2021 годов в Украине удастся отремонтировать почти 40% основной сети дорог, то есть около 9 тысяч километров дорог государственного значения. Больше всего – в Закарпатской и Луганской области.

Моя задача навести порядок в других отраслях, так же как в дорожной,

– сказал Кубраков.

По словам чиновника, украинская инфраструктура была недоинвестирована в течение 20 – 30 лет.

Приоритеты будущей работы Кубракова:

стабилизация финансового положения Укрзализныци, в частности, доходной части УЗ. Будут вынуждены повышать тарифы на грузовые перевозки; обновление технической базы УЗ: новые поезда, пути и тому подобное.

по Укртрансбезопасности-запуск автоматического весового контроля, обеспечение финансирования службы.

восстановление инфраструктуры морских портов, привлечение инвесторов, решение проблемы выдачи удостоверения для моряков.

строительство и развитие имеющихся аэропортов, а также развитие рынка внутренних авиаперевозок, создание национального авиаперевозчика.

Что известно о Александра Кубракова

Кубраков занимает пост главы "Укравтодора" с ноября 2019 года.

В 2004 – 2006 годах работал маркетинг-менеджером ЗАО "Приоком", в 2007 – 2009 начальником отдела по мониторингу рынка ЗАО "Киевстар" и руководителем управления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". В "Киевстаре" работал до 2011 года.

В 2011 – 2015 годах был советником мэра Киева Виталия Кличко в IT-сфере.

Затем занимал пост главы проектного офиса Минюста.

В 2016 – 2019 годах был главой сектора телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

Кубраков является соучредителем группы компаний "Город для людей" и ООО "Еврокомунсервис".

Во время парламентских выборов в 2019 году попал в Раду от партии "Слуга народа". Однако после назначения в "Укравтодор" сложил полномочия депутата.

Что этому предшествовало