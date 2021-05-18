Такое заявление Александр Корниенко сделал, общаясь с журналистами в Верховной Раде. Он добавил, что пока о возможности отставки Шмыгаля "не говорится".

Важно Разумков созывает внеочередное заседание Рады, чтобы уволить 3 министров

Я очень хочу услышать отчет правительства. Он ежегодно должен поступать в Верховную Раду. Когда мы будем немного разгружены от законов, перейдем к отчетности,

– сказал Корниенко.

Заметим, что на внеочередном заседании парламентарии рассмотрят кадровые изменения в Кабмине. Напомним, что на прошлой неделе появилась информация об увольнении сразу трех министров. А 2 из них – Владислав Криклий и Игорь Петрашко – даже написали заявления об отставке.

Также Верховная Рада должна рассмотреть отставку главы Минздрава Максима Степанова. О его увольнении говорят уже не впервые. Причина – провал вакцинации.

Больше о том, кто и почему уходит из правительства Шмыгаля – читайте в материале 24 канала.