Разумков созывает внеочередное заседание Рады, чтобы уволить 3 министров
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание. В перечне вопросов – кадровые изменения в правительстве.
Источник:Верховная Рада
Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на тот же день, что и очередное – во вторник, 18 мая. Начнется оно в 16:00.
Тем временем "Слуга народа" поддержала кандидатов-преемников Криклия, Петрашко и Степанова: кто они
Сначала заслушают отчеты министров
В начале внеочередного заседания Верховная Рада заслушает отчеты 3 министров перед голосованием за их отставку.
Речь идет о:
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министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко;
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министра инфраструктуры Владислава Криклия;
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министра здравоохранения Максима Степанова.
Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля
- Информация об отставке сразу 3 министров появилась в конце прошлой недели.
- Петрашко и Криклий заявления об отставке написали самостоятельно по собственному желанию.
- Степанов заявил, что он этого делать не собирается. Но за него это уже осуществил Денис Шмыгаль – он внес соответствующее представление в Раду.
- Что касается вероятных преемников, то их уже определили: министром экономики станет руководитель налоговой Алексей Любченко, министром инфраструктуры – руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков, а главой Минздрава – Виктор Ляшко.
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