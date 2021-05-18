Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание. В перечне вопросов – кадровые изменения в правительстве.

Внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на тот же день, что и очередное – во вторник, 18 мая. Начнется оно в 16:00.

Тем временем "Слуга народа" поддержала кандидатов-преемников Криклия, Петрашко и Степанова: кто они

Сначала заслушают отчеты министров

В начале внеочередного заседания Верховная Рада заслушает отчеты 3 министров перед голосованием за их отставку.

Речь идет о:

министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко;

министра инфраструктуры Владислава Криклия;

министра здравоохранения Максима Степанова.

Кстати. Накануне фракция "Слуги народа" провела обсуждение кадровых изменений. Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр развития экономики Игорь Петрашко, которые подали заявления на отставку, не пришли на это заседание.

Кадровые изменения в правительстве Шмыгаля