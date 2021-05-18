Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання. У переліку питань – кадрові зміни в уряді.

Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на той же день, що і чергове – у вівторок, 18 травня. Почнеться воно о 16:00.

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Спершу заслухають звіти міністрів

На початку позачергового засідання Верховна Рада заслухає звіти 3 міністрів перед голосуванням за їхню відставку.

Йдеться про:

міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка;

міністра інфраструктури Владислава Криклія;

міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

До речі. Напередодні фракція "Слуги народу" провела обговорення кадрових змін. Міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр розвитку економіки Ігор Петрашко, які подали заяви на відставку, не прийшли на це засідання.

Кадрові зміни в уряді Шмигаля