Разумков скликає позачергове засідання Ради, щоб звільнити 3 міністрів
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає позачергове засідання. У переліку питань – кадрові зміни в уряді.
Джерело:Верховна Рада
Позачергове засідання Верховної Ради заплановане на той же день, що і чергове – у вівторок, 18 травня. Почнеться воно о 16:00.
Тим часом "Слуга народу" підтримала кандидатів-наступників Криклія, Петрашка та Степанова: хто вони
Спершу заслухають звіти міністрів
На початку позачергового засідання Верховна Рада заслухає звіти 3 міністрів перед голосуванням за їхню відставку.
Йдеться про:
- міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка;
- міністра інфраструктури Владислава Криклія;
- міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Кадрові зміни в уряді Шмигаля
- Інформація про відставку одразу 3 міністрів з'явилась наприкінці минулого тижня.
- Петрашко та Криклій заяви про відставку написали самостійно за власним бажанням.
- Степанов заявив, що він цього робити не збирається. Але за нього це вже здійснив Денис Шмигаль – він вніс відповідне подання у Раду.
- Щодо ймовірних наступників, то їх вже визначили: міністром економіки стане очільник податкової Олексій Любченко, міністром інфраструктури – керівник "Укравтодору" Олександр Кубраков, а очільником МОЗ – Віктор Ляшко.
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