Про це глава держави повідомив під час великої пресконференції у четвер, 20 травня.

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Нові обличчя, які були, вони вже постаріли, вони вже з досвідом. Людей з потужним досвідом, таких як Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк, Юлія Тимошенко, ви не побачите,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент додав: "Наразі в Україні дуже непоганий уряд, який у часи війни, економічної кризи та COVID-19 дуже непогано працює. Немає нічого страшного, якщо є потреба замінити того, чи іншого міністра, який не може 100% виконувати свої обіцянки".

Кадрові зміни у Кабміні

Верховна Рада 20 травня внесла суттєві зміни до складу Кабінету Міністрів. Парламент призначив трьох міністрів, а саме:

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