На пресконференції Зеленського 20 травня у президента запитали, чи планує він знову брати участь у виборах глави держави. Той відповів з усмішкою.

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Рано відповідати,

– сказав Зеленський.

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Зеленський і другий термін: що відомо

На початку своєї президентської каденції Зеленський переконував, що йде лише на один термін.

Про другу каденцію він вперше заговорив під час своєї минулої пресконференції 20 травня. Тоді Зеленський казав, що подумає над цим. Адже однієї каденції може бути замало, аби виконати всі свої обіцянки.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що про другий термін можна буде говорити тоді, коли стане зрозуміло, чи встиг президент виконати свої обіцянки.

За словами нардепа Гео Лероса, під час святкування свого дня народження глава держави заявив, що збирається на другий термін.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія казав, що готовий переплисти протоку Босфор у Туреччині, лиш би Зеленський знову став президентом.

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