В Офісі Президента пресконференцію анонсували 17 травня. Водночас формат події спершу тримали у таємниці. Радник глави ОП Михайло Подоляк пообіцяв журналістам лише, що це буде "велика і детальна розмова".
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У процесі пресконференції Зеленський має обговорити рішення, які необхідно ухвалити протягом третього року його президентства.
Пресконференція Володимира Зеленського: трансляція
Зібрались "юрби журналістів"
На пресконференцію Володимира Зеленського акредитували 100 видань та близько 200 журналістів. Про це повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева, пише "Бабель". До речі, чиновниця також додала, що Юлія Мендель продовжує працювати в Офісі Президента, але у міжнародному напрямку.
Від журналістів вимагали дотримання протиепідеміологічних правил, усім міряли температуру.
Зеленський на пресконференції / Фото Анни Брикової, 24 канал
Журналісти біля підприємства / Фото Анни Брикової, 24 канал
Місце, де відбувається пресконференція / Фото Анни Брикової, 24 канал
Перед пресконференцією були протести
Біля входу на держпідприємство зібрались учасники акції "Ідемо спитати Зеленського". За попередньою інформацією, це були родичі звинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета, інформує "Сьогодні".
Пресконференція у 2020 році: головне
- З нагоди першої річниці свого президентства Володимир Зеленський також давав велику пресконференцію.
- Вона відбувалася у розпал пандемії, тому боротьба з коронавірусом була однією з пріоритетних тем. Зокрема, Зеленський говорив про допомогу медикам, вихід з карантину та фінансову допомогу населенню.
- Окрім того, український лідер говорив про війну на Донбасі, переговори з Росією та повернення в Україну бранців Кремля.
- Під час пресконференції Зеленський також похвалився результатами проєкту "Велике будівництво" та анонсував створення Інвестиційного офісу.