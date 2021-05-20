В Офісі Президента пресконференцію анонсували 17 травня. Водночас формат події спершу тримали у таємниці. Радник глави ОП Михайло Подоляк пообіцяв журналістам лише, що це буде "велика і детальна розмова".

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У процесі пресконференції Зеленський має обговорити рішення, які необхідно ухвалити протягом третього року його президентства.

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Зібрались "юрби журналістів"

На пресконференцію Володимира Зеленського акредитували 100 видань та близько 200 журналістів. Про це повідомила очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева, пише "Бабель". До речі, чиновниця також додала, що Юлія Мендель продовжує працювати в Офісі Президента, але у міжнародному напрямку.

Від журналістів вимагали дотримання протиепідеміологічних правил, усім міряли температуру.



Зеленський на пресконференції / Фото Анни Брикової, 24 канал



Журналісти біля підприємства / Фото Анни Брикової, 24 канал



Місце, де відбувається пресконференція / Фото Анни Брикової, 24 канал

Перед пресконференцією були протести

Біля входу на держпідприємство зібрались учасники акції "Ідемо спитати Зеленського". За попередньою інформацією, це були родичі звинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета, інформує "Сьогодні".

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