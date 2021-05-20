В офисе Президента пресс-конференцию анонсировали 17 мая. В то же время формат события сначала держали в тайне. Советник главы ОП Михаил Подоляк пообещал журналистам лишь, что это будет "большой и подробный разговор".

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В процессе пресс-конференции Зеленский должен обсудить решения, которые необходимо принять в течение третьего года его президентства.

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Собрались "толпы журналистов"

На пресс-конференции Владимира Зеленского аккредитовали 100 изданий и около 200 журналистов. Об этом сообщила глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева, пишет "Бабель". Кстати, чиновница также добавила, что Юлия Мендель продолжает работать в Офисе Президента, но в международном направлении.

От журналистов требовали соблюдения противоэпидемиологических правил, всем мерили температуру.



Зеленский на пресс-конференции / Фото Анны Брыковой, 24 канал



Журналисты возле предприятия / Фото Анны Брыковой, 24 канал



Место, где происходит пресс-конференция / Фото Анны Брыковой, 24 канал

Перед пресс-конференцией были протесты

У входа на госпредприятие собрались участники акции "Идем спросить Зеленского". По предварительной информации, это были родственники обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета, передает "Сегодня".

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