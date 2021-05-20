В офисе Президента пресс-конференцию анонсировали 17 мая. В то же время формат события сначала держали в тайне. Советник главы ОП Михаил Подоляк пообещал журналистам лишь, что это будет "большой и подробный разговор".
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В процессе пресс-конференции Зеленский должен обсудить решения, которые необходимо принять в течение третьего года его президентства.
Пресс-конференция Владимира Зеленского: трансляция
Собрались "толпы журналистов"
На пресс-конференции Владимира Зеленского аккредитовали 100 изданий и около 200 журналистов. Об этом сообщила глава Директората по вопросам информационной политики ОП Ирина Победоносцева, пишет "Бабель". Кстати, чиновница также добавила, что Юлия Мендель продолжает работать в Офисе Президента, но в международном направлении.
От журналистов требовали соблюдения противоэпидемиологических правил, всем мерили температуру.
Зеленский на пресс-конференции / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Журналисты возле предприятия / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Место, где происходит пресс-конференция / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Перед пресс-конференцией были протесты
У входа на госпредприятие собрались участники акции "Идем спросить Зеленского". По предварительной информации, это были родственники обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета, передает "Сегодня".
Пресс-конференция в 2020 году: главное
- По случаю первой годовщины своего президентства Владимир Зеленский также давал большую пресс-конференцию.
- Она происходила в разгар пандемии, поэтому борьба с коронавирусом была одной из приоритетных тем. В частности, Зеленский говорил о помощи медикам, выходе из карантина и финансовой помощи населению.
- Кроме того, украинский лидер говорил о войне на Донбассе, переговорах с Россией и возвращении в Украину пленников Кремля.
- Во время пресс-конференции Зеленский также похвастался результатами проекта "Большая стройка" и анонсировал создание Инвестиционного офиса.