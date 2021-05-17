В Офисе Президента готовят большою пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам двух лет президентства. И, хотя формат события пока остается тайной, это будет "большой и подробный разговор".

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу. Он напомнил, что пресс-конференция запланирована на 20 мая.

Важно У Зеленского готовят большую пресс-конференцию к 2 годам президентства

Подоляк отметил, что формат мероприятия сообщат уже в ближайшее время.

Формат, возможные ограничения из-за коронавируса прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в ближайшее время, когда определим все детали,

– отметил он.

По словам Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор". На пресс-конференции Зеленский также обсудит решения, которые должны будут принять в течение третьего года его президентства.

Интересно! Владимир Зеленский 20 мая 2020 года отметил первую годовщину своего президентства. Тогда он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, где говорили о его достижениях и неудачах.

Что известно о пресс-конференции Зеленского

Сейчас в Офисе Президента обсуждают возможные форматы пресс-конференции, дату и место ее проведения. Как сказал Подоляк, важно "подвести черту" под определенными достижениями за это время и указать направления на следующий год.