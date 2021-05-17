Большой и подробный разговор, – в ОП рассказали о предстоящей пресс-конференции Зеленского
В Офисе Президента готовят большою пресс-конференцию Владимира Зеленского по итогам двух лет президентства. И, хотя формат события пока остается тайной, это будет "большой и подробный разговор".
Источник:24 канал
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу. Он напомнил, что пресс-конференция запланирована на 20 мая.
Важно У Зеленского готовят большую пресс-конференцию к 2 годам президентства
Подоляк отметил, что формат мероприятия сообщат уже в ближайшее время.
Формат, возможные ограничения из-за коронавируса прорабатываются прямо сейчас и будут официально озвучены в ближайшее время, когда определим все детали,
– отметил он.
По словам Подоляка, это будет достаточно "большой и подробный разговор". На пресс-конференции Зеленский также обсудит решения, которые должны будут принять в течение третьего года его президентства.
Что известно о пресс-конференции Зеленского
Сейчас в Офисе Президента обсуждают возможные форматы пресс-конференции, дату и место ее проведения. Как сказал Подоляк, важно "подвести черту" под определенными достижениями за это время и указать направления на следующий год.
Поделиться новостью