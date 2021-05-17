Владимир Зеленский заявил о намерении дать пресс-конференцию. Видимо, в Офисе Президента хотят продолжить традицию и провести большое мероприятие для СМИ в годовщину инаугурации.

Как сообщают в телеграм канале издания "Украинской правды", пресс-конференцию планируют провести 20 мая. Именно в этот день состоялось предыдущее длительное общение Зеленского со СМИ.

Напомним, У Зеленского готовят большую пресс-конференции до 2 лет президентства

Пресс-конференция Зеленского

20 мая 2019 года Зеленский вступил в должность президента, принеся присягу. В этом году исполняется вторая годовщина этого события.

Зеленский 20 мая 2020 года по случаю инаугурации дал большую несколько часовую пресс-конференцию. Тогда он собрал журналистов во дворе Мариинского дворца, и в условиях жесткого карантина с соблюдением дистанций общался с ними.

Что говорят о вероятной дате в офисе Президента

Официально – ничего. Пока нет объявлений о созыве пресс-конференции. Ранее, советник главы ОП Михаил Подоляк уверял, что у Зеленского обсуждают ближайший период для пресс-конференции.

Конкретная дата, по его словам, зависит от графика президента.