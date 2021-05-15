У Зеленского готовят большую пресс-конференцию к 2 годам президентства
В Офисе Президента хотят снова провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского. На мероприятии будут говорить о 2 годах, когда глава государства находится в должности.
Источник:"Украинская правда"
Сейчас обсуждают возможные форматы пресс-конференции, дату и место ее проведения. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
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Пресс-конференция точно будет
По словам Подоляка, важно "подвести черту" под определенными достижениями за это время и указать направления на следующий год.
Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено,
– подчеркнул политик.
Когда проведут пресс-конференцию
Подоляк утверждает, что у Зеленского обсуждают ближайший период для пресс-конференции. Однако от графика президента зависит, будет это до 20 мая, или после.
Советник также добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но ключевую роль в этом играет непосредственное общение Зеленского с журналистами.
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