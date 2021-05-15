В Офисе Президента хотят снова провести широкую пресс-конференцию Владимира Зеленского. На мероприятии будут говорить о 2 годах, когда глава государства находится в должности.

Сейчас обсуждают возможные форматы пресс-конференции, дату и место ее проведения. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Пресс-конференция точно будет

По словам Подоляка, важно "подвести черту" под определенными достижениями за это время и указать направления на следующий год.

Пресс-конференция будет. Хотя все же сохраняются определенные карантинные ограничения, что должно быть учтено,

– подчеркнул политик.

Когда проведут пресс-конференцию

Подоляк утверждает, что у Зеленского обсуждают ближайший период для пресс-конференции. Однако от графика президента зависит, будет это до 20 мая, или после.

Советник также добавил, что позиция власти в целом представлена в СМИ, но ключевую роль в этом играет непосредственное общение Зеленского с журналистами.

Обратите внимание! Зеленский 20 мая 2020 года отметил первую годовщину своего президентства. Тогда он собрал журналистов на большую пресс-конференцию, где говорили о его достижениях и неудачах.