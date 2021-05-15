14 мая стало известно, что в правительстве Дениса Шмыгаля вскоре произойдут существенные кадровые изменения. В частности, заявления об отставке по собственному желанию написали минимум два министра – экономики и инфраструктуры.

Впоследствии в Верховной Раде сообщили, что получили представление премьер-министра об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Впрочем, он как раз заявления не писал.

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Майские изменения в правительстве Шмыгаля: что уже известно

Началось все с заявления вечером 13 мая главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что на ближайшем заседании фракции депутаты намерены обсудить возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова.

14 мая стало известно, что два министра написали заявления об отставке по собственному желанию.

Это министр экономики и торговли Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом в телеграме написал депутат со "Слуги народа" Александр Качура . Он добавил, что вопрос отставки членов правительства рассмотрят на внеочередном заседании Рады во вторник, 18 мая.

Нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос") написали в своих телеграм-каналах примерно ту же информацию.

При этом Гончаренко заявил, что Петрашко написал заявление "по требованию Офиса Президента".

Такое заявление, мол, должен был написать и Максим Степанов – но отказался.

В телеграм-канале "Украинской правды" "УП. Off the record" написали, что "писать заявления об отставке министров просил лично Зеленский".

В этот же день от пресс-службы спикера Дмитрия Разумкова поступило сообщение, что Верховная Рада Украины получила представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Однако сам Степанов заявление по собственному желанию на увольнение не писал. П о этому поводу интересное сообщение опубликовала та же "Украинская правда" .

Вот оно: "Зеленский предложил министру написать заявление об увольнении по собственному желанию. Степанов не дал четкого ответа и ушел "думать ". Пока он думал, премьер Шмыгаль подал представление о его увольнении".

Сам Степанов этот же день в эфире одного из телеканалов заявил, что о его отставке говорят уже 6 месяцев. Но он убежден, что за год Минздрав под его руководством "сделал даже не шаг, а прыжок вперед".

Как бы там ни было, судьбу министров будут решать народные депутаты.

К слову В "Слуге народа" назвали фамилии министров, которых еще могут отправить в отставку