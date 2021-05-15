Зеленский лично просил министров писать заявления об отставке, – СМИ
14 мая стало известно, что в правительстве Дениса Шмыгаля вскоре произойдут существенные кадровые изменения. В частности, заявления об отставке по собственному желанию написали минимум два министра – экономики и инфраструктуры.
Источник:24 канал
Впоследствии в Верховной Раде сообщили, что получили представление премьер-министра об отставке главы Минздрава Максима Степанова. Впрочем, он как раз заявления не писал.
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Майские изменения в правительстве Шмыгаля: что уже известно
Началось все с заявления вечером 13 мая главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко о том, что на ближайшем заседании фракции депутаты намерены обсудить возможную отставку главы Минздрава Максима Степанова.
- 14 мая стало известно, что два министра написали заявления об отставке по собственному желанию.
- Это министр экономики и торговли Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Об этом в телеграме написал депутат со "Слуги народа" Александр Качура. Он добавил, что вопрос отставки членов правительства рассмотрят на внеочередном заседании Рады во вторник, 18 мая.
Нардепы Алексей Гончаренко ("Европейская Солидарность") и Ярослав Железняк ("Голос") написали в своих телеграм-каналах примерно ту же информацию.
- При этом Гончаренко заявил, что Петрашко написал заявление "по требованию Офиса Президента".
- Такое заявление, мол, должен был написать и Максим Степанов – но отказался.
В телеграм-канале "Украинской правды" "УП. Off the record" написали, что "писать заявления об отставке министров просил лично Зеленский".
В этот же день от пресс-службы спикера Дмитрия Разумкова поступило сообщение, что Верховная Рада Украины получила представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
- Однако сам Степанов заявление по собственному желанию на увольнение не писал. По этому поводу интересное сообщение опубликовала та же "Украинская правда".
- Вот оно: "Зеленский предложил министру написать заявление об увольнении по собственному желанию. Степанов не дал четкого ответа и ушел "думать". Пока он думал, премьер Шмыгаль подал представление о его увольнении".
Сам Степанов этот же день в эфире одного из телеканалов заявил, что о его отставке говорят уже 6 месяцев. Но он убежден, что за год Минздрав под его руководством "сделал даже не шаг, а прыжок вперед".
Как бы там ни было, судьбу министров будут решать народные депутаты.
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