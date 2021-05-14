"Слуги" вскоре обсудят возможность отставки Степанова
Депутаты от "Слуги народа" в ближайшее время рассмотрят вопрос вероятной отставки министра МОЗ Максима Степанова. Во фракции неоднозначная позиция на этот счет: есть и сторонники и яростные противники.
Источник:24 канал
Депутатская фракция будет обсуждать этот вопрос, вероятнее всего, в понедельник, 17 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель главы фракции и руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
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Отставка Степанова: есть и "за" и "против"
Обсуждать вопрос отставки министра Минздрава будут на заседании депутатской фракции. Корниенко отмечает: единодушного суждения по этому вопросу у партии нет.
У нас есть часть людей, которые горячо "за"освобождение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться,
– сказал Корниенко.
Слухи об отставке Степанова
- Первые слухи об отставке Степанова появились еще осенью 2020 года.
- Министра Минздрава активисты обвиняли в коррупционных схемах: закупке медицинских костюмов по завышенной цене, непрозрачном конкурсе на должность главы НСЗУ. Больше можно почитать по этой ссылке.
- Сам Максим Степанов отметил, что слухи о его скорой отставке продолжаются уже более полугода. По его словам, все это время он боролся с коронавирусом и уже имеет определенные достижения.
- Депутаты от "Голоса" инициировали сбор подписей за отставку Степанова и уже собрали более 150 "за", необходимых для рассмотрения.
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