Депутаты от "Слуги народа" в ближайшее время рассмотрят вопрос вероятной отставки министра МОЗ Максима Степанова. Во фракции неоднозначная позиция на этот счет: есть и сторонники и яростные противники.

Депутатская фракция будет обсуждать этот вопрос, вероятнее всего, в понедельник, 17 мая. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил первый заместитель главы фракции и руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

К слову Неприкасаемых нет, – Шмыгаль о кадровых изменениях в правительстве

Отставка Степанова: есть и "за" и "против"

Обсуждать вопрос отставки министра Минздрава будут на заседании депутатской фракции. Корниенко отмечает: единодушного суждения по этому вопросу у партии нет.

У нас есть часть людей, которые горячо "за"освобождение, часть людей, которые не очень "за", и часть людей, которые горячо "против". Поэтому необходимо договориться,

– сказал Корниенко.

Обратите внимание! В конце апреля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в правительстве. Тогда он не называл, конкретно ли это будет касаться Максима Степанова. Впрочем, позже он подогрел слухи и сообщил, что члены фракции "Слуги народа" таки обсудят возможную отставку Степанова.

Слухи об отставке Степанова