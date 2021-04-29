Арахамия анонсировал кадровые изменения в правительстве
Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. В то же время он не указал, о каких именно министрах говорится.
Источник:24 канал
Что заявил Арахамия
В правительстве вскоре может быть два кадровых назначения. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил в эфире одного из телеканалов.
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Чиновник не уточнил, будет ли увольнять Кабмин министра здравоохранения Максима Степанова.
У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова – 24 канал) на фракции в десятых числах мая. Еще могут быть несколько кадровых переназначений. Кто-то будет уволен, а кто-то будет трудоустроен. Я думаю, 2 (переназначения – 24 канал),
– сказал политик.
Он добавил: "К кандидатуре Степанова относился положительно, но есть вопросы касательно провала вакцинации".
Арахамия не отрицал, что у правительства уже есть несколько вероятных кандидатов на пост главы Минздрава.
Что известно о вероятном увольнении Степанова
- Впервые об отставке министра заговорили осенью 2020 года. Тогда чиновника обвиняли в коррупционных схемах и неэффективном противодействии COVID-19.
- В феврале 2021 года НАБУ начало расследование по закупке вакцины против коронавируса по завышенной цене. В этом подозревают Степанов, хотя сам он уверял, что работает прозрачно.
- 15 февраля в Украине должна была начаться вакцинация, однако были задержки с поставкой препаратов. Нардеп Даниил Гетманцев 17 февраля заявил, что главу Минздрава могут снять с должности если вакцина не прибудет до конца недели. Тогда Степанов вылетел в Индию, чтобы договориться с производителем вакцины.
- 27 апреля СМИ заявили, что Верховная Рада планирует уволить Степанова, однако не на этой неделе.
- Заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что на кандидатуру министра поддерживает главного санврача Виктора Ляшко.
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