Давид Арахамия анонсировал несколько кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. В то же время он не указал, о каких именно министрах говорится.

Что заявил Арахамия

В правительстве вскоре может быть два кадровых назначения. Об этом глава фракции "Слуга народа" заявил в эфире одного из телеканалов.

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Чиновник не уточнил, будет ли увольнять Кабмин министра здравоохранения Максима Степанова.

У нас будет обсуждение этого вопроса (увольнение Степанова – 24 канал) на фракции в десятых числах мая. Еще могут быть несколько кадровых переназначений. Кто-то будет уволен, а кто-то будет трудоустроен. Я думаю, 2 (переназначения – 24 канал),

– сказал политик.

Он добавил: "К кандидатуре Степанова относился положительно, но есть вопросы касательно провала вакцинации".

Арахамия не отрицал, что у правительства уже есть несколько вероятных кандидатов на пост главы Минздрава.

Что известно о вероятном увольнении Степанова