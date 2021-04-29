Давид Арахамія анонсував кілька кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Водночас він не вказав, про яких саме міністрів мовиться.

Що заявив Арахамія

В уряді невдовзі може бути два кадрових призначення. Про це глава фракції "Слуга народу" заявив в ефірі одного з телеканалів.

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Чиновник не уточнив, чи звільнятиме Кабмін міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

У нас буде обговорення цього питання (звільнення Степанова – 24 канал) на фракції у десятих числах травня. Ще можуть бути декілька кадрових перепризначень. Хтось буде звільнений, а хтось буде працевлаштований. Я думаю, 2 (перепризначення – 24 канал),

– сказав політик.

Він додав: "До кандидатури Степанова ставився позитивно, але є питання щодо провалу вакцинації".

Арахамія не заперечив, що в уряду вже є кілька ймовірних кандидатів на посаду очільника МОЗ.

Що відомо про ймовірне звільнення Степанова