Степанова планують відправити у відставку, але не цього тижня, – ЗМІ
Верховна Рада збирається відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. ЗМІ пишуть, що голосування за це обов'язково відбудеться, однак не цього тижня.
Джерело:"РБК-Україна"
Джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило виданню, що плани відправити Степанова у відставку є, але їх відклали.
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Можливість відставки Степанова
Він проводив роботу з депутатами, але це б не вплинуло, тому що все одно за його відставку точно було б 226 голосів. Але могло б не бути 226 "за" нового міністра, тому що за нього не проголосувала б опозиція,
– зазначив співрозмовник.
За його словами, ймовірний наступник Степанова на посаді не хотів би працювати в статусі виконувача обов'язків міністра. Ім'я кандидата наразі не розкривають.
Крім того, джерело видання в оточенні Володимира Зеленського зазначило, що відставка Степанова – це питання часу, "можливо кількох місяців або менше".
"У президента на особистому рівні немає до Степанова хорошого ставлення. Він не виконав дуже багато обіцянок. Вже видно, що план вакцинації провалений. Поки все впирається в кандидатуру нового міністра, її шукають", – додав співрозмовник. За його словами, на пост глави МОЗ кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка не розглядають.
Обидва джерела видання заперечують можливість відставки глави МОЗ до Великодня.
Водночас нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у телеграмі зазначив, що питання відставки Степанова можуть розглянути вже у четвер, 29 квітня.
Розмови про відставку Степанова
- Це не перші розмови про можливе звільнення Степанова. Про це почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді були чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й уряді.
- Сам міністр прокоментував інформацію та зауважив, що він є "незручним міністром" для нардепів, що поширюють ці чутки.
- Крім того, у лютому 2021 року Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу за завищеною ціною. До цього може бути причетний Степанов, хоча сам він запевняє, що працюють прозоро.
- Вакцинація в Україні мала початись 15 лютого, але були затримки із поставкою препаратів. Нардеп Данило Гетманцев 17 лютого заявив, що очільника МОЗ можуть зняти з посади, якщо вакцина не прибуде до кінця тижня.
- Тоді Степанов особисто вирушив до Індії, що провести перемовини з виробниками вакцини та привезти першу партію.
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