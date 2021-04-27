Степанова планируют отправить в отставку, но не на этой неделе, – СМИ
Верховная Рада собирается отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. СМИ пишут, что голосование за это обязательно состоится, однако не на этой неделе.
Источник:"РБК-Украина"
Источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил изданию, что планы отправить Степанова в отставку есть, но их отложили.
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Возможность отставки Степанова
Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция,
– отметил собеседник.
По его словам, вероятный преемник Степанова в должности не хотел бы работать в статусе исполняющего обязанности министра. Имя кандидата пока не раскрывают.
Кроме того, источник издания в окружении Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова – это "вопрос времени, возможно нескольких месяцев или меньше".
"У президента на личном уровне нет к Степанову хорошего отношения. Он не выполнил очень много обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут", – добавил собеседник. По его словам, на пост главы Минздрава кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко не рассматривают.
Оба источника издания отрицают возможность отставки главы Минздрава до Пасхи.
В то же время нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в телеграмме отметил, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть уже в четверг, 29 апреля.
Разговоры об отставке Степанова
- Это не первые разговоры о возможном увольнении Степанова. Об этом начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре были слухи, что отставку якобы согласовали в офисе Президента и правительстве.
- Сам министр прокомментировал информацию и отметил, что он является "неудобным министром" для нардепов, распространяющих эти слухи.
- Кроме того, в феврале 2021 года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование о закупках вакцины против коронавирус по завышенной цене. К этому может быть причастен Степанов, хотя сам он уверяет, что работают прозрачно.
- Вакцинация в Украине должна была начаться 15 февраля, но были задержки с поставкой препаратов. Нардеп Даниил Гетманцев 17 февраля заявил, что главу Минздрава могут снять с должности, если вакцина не прибудет до конца недели.
- Тогда Степанов лично отправился в Индию, чтобы провести переговоры с производителями вакцины и привезти первую партию.
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