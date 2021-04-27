Верховная Рада собирается отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. СМИ пишут, что голосование за это обязательно состоится, однако не на этой неделе.

Источник в руководстве фракции "Слуга народа" сообщил изданию, что планы отправить Степанова в отставку есть, но их отложили.

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Возможность отставки Степанова

Он проводил работу с депутатами, но это бы не повлияло, потому что все равно за его отставку точно было бы 226 голосов. Но могло бы не быть 226 "за" нового министра, потому что за него не проголосовала бы оппозиция,

– отметил собеседник.

По его словам, вероятный преемник Степанова в должности не хотел бы работать в статусе исполняющего обязанности министра. Имя кандидата пока не раскрывают.

Кроме того, источник издания в окружении Владимира Зеленского отметил, что отставка Степанова – это "вопрос времени, возможно нескольких месяцев или меньше".

"У президента на личном уровне нет к Степанову хорошего отношения. Он не выполнил очень много обещаний. Уже видно, что план вакцинации провален. Пока все упирается в кандидатуру нового министра, ее ищут", – добавил собеседник. По его словам, на пост главы Минздрава кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко не рассматривают.

Оба источника издания отрицают возможность отставки главы Минздрава до Пасхи.

В то же время нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в телеграмме отметил, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть уже в четверг, 29 апреля.

Разговоры об отставке Степанова