Еще в конце 2020 года под министром здравоохранения Максимом Степановым сильно качалось кресло. Более того, тогда поговаривали, что даже нашли ему преемника – главного санитарного врача Виктора Ляшко.

На все эти слухи Степанов отвечал с улыбкой. Уверял, что своим местом не уступит.

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Я не собираюсь уходить с поста министра, мне еще очень много надо всего сделать. Я точно знаю. У меня все распланировано до 2024 года,

– говорил Степанов.

С тех пор прошло 4 месяца, а Степанов все еще возглавляет министерство. И это несмотря на то, что претензий к его работе стало еще больше. Его упрекают не только в неэффективной борьбе с коронавирусом и недостаточном тестировании, но и в провале вакцинации. Эксперты посчитали, что за 1,5 месяца провакцинировали мизерный 1% украинцев.

"У меня такое впечатление, что к вакцинации никто не готовился. У нас коммунальщики к зиме не готовятся, хотя знают, что она будет – так и в вакцинации. Европейские страны уже начали вакцинацию 27 декабря, а Украина только тогда поняла, что нужно начать переговоры с производителями", – отметил соучредитель Украинского центра охраны здоровья Павел Ковтонюк.

Депутаты возобновили сбор подписей за отставку

В очередной раз пытаются Степанова уволить и депутаты. "Голос" возобновил сбор подписей за отставку министра и проведение внеочередного заседания, ведь на очередное монобольшинство не хочет выносить этот вопрос.

Сейчас есть только 90 голосов. Среди них и представители "Слуги народа". Например, глава комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. Однако для того, чтобы вынести увольнение в зал, нужно 150 голосов.

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"Слуги народа" говорят, что они готовы голосовать за отставку, но пока не готовы за внеочередное подписывать. Есть люди, которые недовольны работой Степанова даже среди тех, кто не подписал постановление. Они нам прямо говорят, что понимают, до какого коллапса довел систему этот господин", – рассказала нардеп Ольга Стефанишина.

В то же время замечать ошибки Степанова в руководстве фракции упорно отказываются даже тогда, когда журналисты приводят примеры наибольшей заболеваемости и смертности за время пандемии в Украине. Мол, министерством, которое реформируют, сложно управлять.

Есть над чем работать. Состояние, в котором медицинская система находится последние несколько лет – в режиме реформы, это непросто,

– заверил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Степанову нет замены

Впрочем разговоры о возможном увольнении Степанова на Банковой продолжаются. Однако не так сложно лишить должности, как назначить нового руководителя ведомства. Сейчас нет кандидатуры, за которую готово проголосовать большинство, поэтому в Офисе Президента ждут.

К тому же перестали доверять министру важные вопросы. Например, о поставках вакцины Pfizer договаривался не глава Минздрава, а руководитель ОП Андрей Ермак.

Министра здравоохранения поменяют лишь тогда, когда ситуация с эпидемией стабилизируется. Тогда риски с заменой министра будут меньше. Не будет угрожать дезорганизация в работе министерства, которая может негативно повлиять на борьбу с эпидемией,

– заверил политолог Владимир Фесенко.

Впрочем, если летом или осенью Офису удастся найти Степанову приемлемую замену, которую поддержат депутаты, руководство Минздрава может поменяться быстрее, поэтому о планах к 2024 году действующему министру, похоже, придется забыть.

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