Ще наприкінці 2020 року під міністром охорони здоров'я Максимом Степановим сильно хиталося крісло. Ба більше, тоді подейкували, що навіть знайшли йому наступника – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

На усі ці чутки Степанов відповідав з посмішкою. Запевняв, що своїм місцем не поступиться.

До теми Провалена вакцинація і обіцянки Степанова: що МОЗ зробило для українців насправді

Я не збираюся йти з посади міністра, мені ще дуже багато треба всього зробити. Я точно знаю. В мене все розплановано до 2024 року,

– казав Степанов.

Відтоді минуло 4 місяці, а Степанов все ще очолює міністерство. І це попри те, що претензій до його роботи стало ще більше. Йому дорікають не лише неефективною боротьбою з коронавірусом і недостатнім тестуванням, а й провалом вакцинації. Експерти порахували, що за 1,5 місяці провакцинували мізерний 1% українців.

"В мене таке враження, що до вакцинації ніхто не готувався. В нас комунальники до зими не готуються, хоча знають, що вона буде – так і у вакцинації. Європейські країни вже почали вакцинацію 27 грудня, а Україна тільки тоді зрозуміла, що потрібно почати переговори з виробниками", – наголосив співзасновник Українського центру охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

Депутати відновили збір підписів за відставку

Вкотре намагаються Степанова звільнити і депутати. "Голос" відновив збір підписів за відставку міністра і проведення позачергового засідання, адже на чергове монобільшість не хоче виносити це питання.

Наразі є лише 90 голосів. Серед них і представники "Слуги народу". Наприклад, голова комітету з питань здоров'я Михайло Радуцький. Однак для того, щоб винести звільнення в зал, потрібно 150 голосів.

Варто прочитати Pfizer Україна отримає у квітні та травні, є ще контракт з Novavax, – Степанов

"Слуги народу" кажуть, що вони готові голосувати за відставку, але поки що не готові за позачергове підписувати. Є люди, які незадоволені роботою Степанова навіть серед тих, хто не підписав постанову. Вони нам прямо кажуть, що розуміють, до якого колапсу довів систему цей пан", – розповіла нардепка Ольга Стефанишина.

Водночас помічати помилки Степанова в керівництві фракції вперто відмовляються навіть тоді, коли журналісти наводять приклади найбільшої захворюваності і смертності за час пандемії в Україні. Мовляв, міністерством, яке реформують, складно керувати.

Є над чим працювати. Стан, в якому медична система перебуває останні декілька років – в режимі реформи, це непросто,

– запевнив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Степанову немає заміни

Втім розмови про можливе звільнення Степанова на Банковій тривають. Однак не так складно позбавити посади, як призначити нового керівника відомства. Наразі немає кандидатури, за яку готова проголосувати більшість, тому в Офісі Президента чекають.

До того ж перестали довіряти міністру важливі питання. Наприклад, про постачання вакцини Pfizer домовлявся не голова МОЗ, а керівник ОП Андрій Єрмак.

Міністра охорони здоров'я поміняють лише тоді, коли ситуація з епідемією стабілізується. Тоді ризики з заміною міністра будуть меншими. Не загрожуватиме дезорганізація в роботі міністерства, яка може негативно вплинути на боротьбу з епідемією,

– запевнив політолог Володимир Фесенко.

Втім, якщо влітку або восени Офісу вдасться знайти Степанову прийнятну заміну, яку підтримають депутати, керівництво МОЗ може змінитися швидше, тому про плани до 2024 року чинному міністру, схоже, прийдеться забути.

COVID-19 в Україні: останні новини