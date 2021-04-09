Нещодавно у світі відзначили рік від початку боротьби з пандемією коронавірусу. За цей час в Україну завезли маски та костюми для медиків, а до лікарняних ліжок подали кисень. Однак, не все так просто, як здається.

В Україні очікують велику кількість різних вакцин. Також влада планує нарешті затвердити план вакцинації на 2021 рік.

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Інша сторона медалі

Водночас маски завезли, коли українці самі їх пошили. Ліжок справді стало більше, але в Україні вже третя хвиля коронавірусу, а медики кажуть, що й четверта буде, якщо не розгорнемо на повну компанію вакцинації.

Вакцини поки лише обіцяють, а це не означає, що їх однозначно привезуть. Це нам яскраво продемонструвала нещодавно Індія.

Щодо плану вакцинації, то вже квітень місяць, а Україна тільки затверджує річний план вакцинації. Президент Володимир Зеленський здається "затягнув" вже давно з рішенням зняти з посади очільника Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Статистика смертності та захворюваності

Раніше Степанов пишався показником смертності населення від коронавірусу. 2 місяці тому він зазначав, що Україна перебувала на 34 місці в Європі за рівнем смертельних випадків.

Натомість за даними сайту worldometers.info статистику наразі така:

у понеділок, 5 квітня, Україна посіла 8 місце у світі та 3 у Європі за кількістю смертей пацієнтів;

у вівторок, 6 квітня – 4 місце у світі, перше в Європі;

у середу, 7 квітня – друга сходинка у Європі, а у світі третя.

Щодо показників нових випадків захворювання у світі, то в середу Україна була на другому місці, 6 квітня – на четвертому, а в понеділок зайняла аж 11 місце. Та й у вакцинації ми "пасемо задніх".

Вакцинація в Україні

Якщо врахувати кількість вакцин та небажання українців щепитися, вакцинація 75% дорослого населення триватиме 10 років. Тоді ж імунізацію завершать у Пакистані, Ірані, Бангладеші та Перу.

Натомість Ізраїль, Великобританія та США зроблять це у найближчі пів року. Навіть Польща вже прищепила 4,5 мільйони своїх громадян першою дозою вакцини і 2 мільйони поляків завершили щеплення повністю.

В Україні число вакцинованих становить всього понад 300 тисяч осіб з одним щепленням і лише 2 особи з двома дозами. Хто ці щасливчики ще й досі не відомо, як і те, чи так пощастить решті.

Індія поставки свого препарату поки призупинила, а іншим препаратом колоти другу дозу не можна. Українцям доведеться чекати й слухати обіцянки. Однак Україна отримає 10 мільйонів доз препарату Pfizer.

Щоправда, контракт підписало не МОЗ, а чомусь голова Офісу Президента Андрій Єрмак, тобто знову у карму Степанова жодних плюсиків не падає. Привезти обіцяють всі дози до кінця року, а коли привезуть першу партію – невідомо.

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Вакцина Pfizer має зберігатися при мінус 70 градусах. Однак Степанов за звичкою стверджує, що все готово, все налогоджено й працює, як механізм у годинника. В Україні є 2 препарати для щеплення від коронавірусу:

CoviShield, яку виготовляють в Індії за ліцензією AstraZeneca;

CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Щоправда, вакцинують лише індійською, яка закінчується, бо китайська ще й досі на лабораторних дослідженнях, які мають тривати 10 днів з моменту поставки, хоча минуло вже більше.

Як влада впливає на вакцинацію

Верховна Рада прийняла, а президент підписав закон, яким виробники вакцин звільняються від відповідальності за будь-які можливі негативні наслідки вакцинації. Україна бере всю відповідальність на себе або перекладає її на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Я вже навіть трохи розгубилася, за що саме критикувати міністра Степанова, бо він коли мовчить – погано. Однак коли говорить, то ще гірше.

Ставлення українців до Степанова

Так вважає 34% українців. Вони або скоріше не довіряють, або зовсім не довіряють очільнику МОЗ. Натомість ще пів року тому у Степанова був найвищий рівень довіри серед усіх колишніх міністрів охорони здоров'я.

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Водночас 37% опитаних відповіли, що навіть не знають хто такий Степанов й чим він займається. Тому чекаємо або на впізнаваність Степанова, або на падіння рейтингу самого гаранта. Тоді одного "скидатимуть", а іншого рятуватимуть.