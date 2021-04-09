Володимир Зеленський заявив, що в України з'явився шанс на припинення війни на Донбасі. І якщо, як говорять політики, ключ від миру є у Кремлі, то шанс на припинення війни, на думку глави держави, – у штаб-квартирі НАТО.

Але для цього потрібно стати повноправним її членом. Про армію, несправедливе ставлення до військових, яке особливо гостро відчувається в умовах російської агресії, та реформи – читайте далі.

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Яка ж це новина, скажете ви. Якщо про вступ до НАТО Україна говорить вже не перший рік, і матимете рацію. Я ж лише додам, що одними розмовами ми не обмежуємось. Бо, по-перше, записали це прагнення у Конституції. Так би мовити, візуалізували. А, по-друге, постійно, якщо не впроваджуємо, то принаймні намагаємося брати стандарти НАТО і інтегрувати їх в нашу армію.

Не все виходить, скажу чесно, бо хочеться ж іще при цьому і заробити. А коли, як не на реформуванні, звісно.

Всі ми пам'ятаємо:

неякісні рюкзаки закуплені для армії не без допомоги сина Авакова;

бронежилети, які сам Аваков купував вже за допомогою Ігоря Коломойського;

квартири з паркомісцями, на яких нажився Микитась та рішала з Банкової Татаров;

є ще схема на 600 мільйонів гривень і 4 роки часу, за які намагалися створити систему управління військом, хоча можна було взяти таку ж у НАТО. Однак на ній, з вашого дозволу, не зупинятимусь, бо все вже детально розповіли "Наші гроші", тому я зосереджусь на іншому – на харчуванні.

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Що не так з харчуванням військових

Історія реформи харчування за стандартами НАТО, в українській армії бере свій початок ще з 2015 року.

"Є 2 типи харчування. Перше – харчування за каталогом, яке було запущене реформою ще у 2015 році з поступовим переходом армії на цю систему. На сьогодні 106 військових частин фактично – це 70% особового складу – переведенні на харчування за каталогом", – заявив заступник міністра оборони України Ігор Халімон.

Решта військових частин співпрацюють з кейтерінгом. Ті постачають нашим захисникам як харчові продукти, так і готують страви, забезпечують їх роздачу, миють посуд, прибирають і утилізують залишки. Харчування під ключ, так би мовити, і це теж стандарт НАТО.

"Я пам'ятаю, як ми починаючи з училища ходили в наряд по їдальні, замість того, щоб навчатися, ми чистили картоплю, мили посуд, працювали офіціантами і все решта. В арміях країн НАТО цього немає. Цим займаються професійні фірми. Готують їжу, професійні фірми прибирають територію, прибирають в приміщеннях. Професійні фірми роблять все те, що мають робити професійні фірми", – сказав головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Ба більше, і та, й інша система наших військових задовольняють абсолютно і повністю, і вони обидві їм потрібні.

"Коли розпочалася війна, ми пішли на війну, і тут система не повністю спрацювала, бо компанії з нами не поїхали на фронт. Я знаю, що вони були готові, але це додатковий ризик їхнім працівникам, треба виплати і все решта. І плюс тактика наших дій показала, що ми маємо все ж таки мати для бойових частин своїх поварів, які мають там на передовій готувати їжу для військовослужбовців", – зазначив Хомчак.

Тому комбінована система наразі єдиний вихід для української армії. Хоч, той же Давид Арахамія стверджує, що залишити потрібно лише каталог. Утім і з цим готові миритися військові.

Скільки коштує харчування для українського солдата

Ну ок, я теж готова закрити на це очі, але не на вартість харчування.

Бо на харчі для одного військового на день Україна наразі виділяє 81 гривню і 27 копійок. Ви багато собі можете купити за 81 гривню? Та у Буковелі тарілка квашеної капусти в сезон коштує 120 гривень.

"Я взяв харчування у школах, інтернатах, аби поцікавитись, скільки коштує в них. Це теж фірми готують і дають. 136 гривень у них тоді було, а у нас сьогодні 81 гривень 27 копійок", – сказав головнокомандувач ЗСУ.



На харчування одного військового виділяється трохи більше ніж 81 гривня / Фото Army Inform

І якщо мене ця цифра, чесно скажу, здивувала та обурила, то народних депутатів та членів комітету національної безпеки – ні.

"Генеральний штаб звертається до Міністерства оборони, як постачальної структури. Потім вони, якщо бачать резерви чи джерела наповнення фінансування, підвищення, звертаються до комітету і погоджують. Наскільки я знаю, таких планів про підвищення от прямо зараз я не чув", – заявив народний депутат Давид Арахамія.

Як харчуються депутати

А хочете поглянути на різноманітність страв в їдальні Верховної Ради? Звісно ж хочете, бо ми, як і військові туди навряд чи потраплять. Тож, що я вам скажу, у лютому ціни на харчування нардепів підняли. Тобто маючи при собі 80 гривень, навіть не на день, а на обід, нардепи можуть дозволити собі не так вже й багато.

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Салат з квашеної капусти або тарілка борщу – 39 гривень;

Каша гречана – 16 гривень;

Котлета з курятини – 39 гривень;

Філе судака варене – 82 гривень.

І все, це на день, я нагадаю. А от про філе сьомги, голубці та салат царський доведеться лише мріяти. Але ж вибір є, правда, пане Давиде? А знаєте скільки коштувало харчування військовослужбовця на день, наприклад 4 роки тому? А я вам скажу – 71 гривню.



Меню в їдальні Ради / Фото Олександра Гончарова

Як харчуються вояки НАТО

"Це список, який нам дали канадці, наші партнери, список продуктів, які закупляє держава, для своїх військовослужбовців в Канаді. 600 найменувань – тут 20 видів сира, 20 видів м'яса, 30 видів морепродуктів, омари, кальмари, червона риба, лосось, держава дбає так про свого солдата", – розповів заступник начальника тилу НАСВ імені Сагайдачного у 2017 році Олександр Мельничук.

Таке харчування країнам членам НАТО у 2017 році, у конвертації на наші гроші, коштувало 425 гривень на добу.

І поки далеко не відійшли. Погляньмо, що ж там по сухпайкам? А там ситуація не краща. Наприкінці року ВВС Україна зібрали матеріал, у якому мовилось, що військові почали скаржитися, що замість норми №15 та посиленої норми №15, які максимально наближені до того, що їдять у польових умовах солдати НАТО, українські солдати все частіше отримують сухпайок норму №10 – а це пайок старого зразка.

І це я, зауважте, ще до проблем в оборонному замовленні не дійшла, бо коли BBC попросили Офісі Президента, Міноборони та Генштаб прокоментувати цю ситуацію, то отримали відповідь на зразок – ми це коментувати не будемо. А ставити під сумнів волю держави до реформ у Збройних силах і секторі оборони можуть лише "керовані образою" колишні посадовці, "не зовсім чесні експерти".

То чому Україна досі не в НАТО

Але саме з цих дрібниць, і складається наша велика проблема, і саме у цих дрібницях й криється головна відповідь на запитання, чому ми досі не в НАТО. Утім, гаранту не дають часу про це подумати, бо там, в Офісі Президента, для нього завжди стоїть на готові тепла ванна і заготовлений монолог на тему "ми такі гарні, а вони такі погані".

"Якщо зараз дивитись деталі і стоятиме запитання, чому ми не можемо потрапити у НАТО, то точно вистачить всяких боргів, за якими ми ще не дійшли до належного стандарту і таке інше. А якщо треба знайти причину, то ви завжди знайдете причину", – сказав Арахамія.

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А це відповідь голови офісу НАТО в Україні Александера Віннікова: "Чому Україна досі не в НАТО? Почну з того, що союзники стоять на тому, що Україна має сама визначитись зі своїм майбутнім. І вони очікують зараз, що Україна має стати готовою до членства в НАТО, що означатиме впровадження комплексу глибоких та систематичних реформ. І не тільки в галузі безпеки та оборони, а й у ширшому сенсі".

Тож тепер і ви знаєте відповідь на запитання, яких реформ нам ще не вистачає: глибоких і систематичних. Але навряд чи цю відповідь почує сам президент, бо стіни Офісу товсті та шумоізольовані.