Військові не знають англійської, – нардеп про перешкоди у підготовці до вступу в НАТО
Україна ще не виконала усі попередні домовленості, які вимагають для членства в НАТО. Українська армія також ще не готова до вступу, а однією з перепон є незнання військовими англійської мови.
Джерело:24 канал
Про це повідомив нардеп від "Голосу" Андрій Шараськін. Він зауважив, що незнання англійської – це лише одна із проблем.
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"Хотілось би сказати, що ми на завершальному етапі, але є величезна кількість проблем. Одна з них – неочевидна, на перший погляд, але це англійська мова", – сказав Шараськін.
За його словами, неволодіння англійською мовою є, починаючи від старшин. Це ставить велику перешкоду у підготовці.
Повністю вся взаємодія і злагодження відбувається англійською. Однак це найменша з існуючих проблем насправді,
– зауважив нардеп.
Як хочуть розв'язати проблему
Шараськін наголосив, що Україна наразі думає, як можна усунути цю проблему. Зокрема, розглядають такі варіанти:
- допомога волонтерів;
- повернення військових кафедр у педагогічні виші;
- окремі програми, які розроблені для військових.
"Однак чомусь це все дуже затягується", – підсумував Шараськін.
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