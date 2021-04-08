Україна ще не виконала усі попередні домовленості, які вимагають для членства в НАТО. Українська армія також ще не готова до вступу, а однією з перепон є незнання військовими англійської мови.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Андрій Шараськін. Він зауважив, що незнання англійської – це лише одна із проблем.

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"Хотілось би сказати, що ми на завершальному етапі, але є величезна кількість проблем. Одна з них – неочевидна, на перший погляд, але це англійська мова", – сказав Шараськін.

За його словами, неволодіння англійською мовою є, починаючи від старшин. Це ставить велику перешкоду у підготовці.

Повністю вся взаємодія і злагодження відбувається англійською. Однак це найменша з існуючих проблем насправді,

– зауважив нардеп.

Як хочуть розв'язати проблему

Шараськін наголосив, що Україна наразі думає, як можна усунути цю проблему. Зокрема, розглядають такі варіанти:

допомога волонтерів;

повернення військових кафедр у педагогічні виші;

окремі програми, які розроблені для військових.

"Однак чомусь це все дуже затягується", – підсумував Шараськін.

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