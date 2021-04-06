Рада національної безпеки й оборони готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членства в НАТО. Зокрема, це необхідно для посилення внутрішньої роботи держави у цьому напрямку.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що одним з елементів рішення буде формування національної системи переходу на стандарти Альянсу. Усе через те, що мовиться не лише про питання, які стосуються Міністерства оборони.

Читайте також Вступ України до НАТО зупинить Росію, але це дорого обійдеться державі, – Арестович

Стефанішина зазначила, що це також питання служб внутрішньої безпеки та загалом сектору безпеки й оборони, які є відповідальними за впровадження стандартів НАТО.

Зараз готується спеціальне рішення РНБО, пов'язане з визначенням ключових заходів, які необхідні для посилення наших євроатлантичних прагнень і внутрішньої роботи в цьому напрямі,

– наголосила віцепрем'єрка.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський 6 квітня провів телефону розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Темою стало загострення ситуації на Донбасі.

До теми Це погіршить ситуацію на Донбасі, – у Путіна пригрозили Україні через вступ до НАТО

Вступ України в НАТО: коротко