Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
Джо Байден та Володимир Зеленський 2 квітня провели першу телефонну розмову. Під час неї американський лідер висловив підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО.
Джерело:Офіс Президента
Глава Сполучених Штатів наголосив на важливості України. Та зазначив, що її успіх буде успіхом усього Європейського континенту.
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США про Україну та НАТО
Джо Байден висловив підтримку прогресу України в питанні отримання членства в НАТО,
– кажуть в ОП.
А Володимир Зеленський звернув увагу на те, що конкретні кроки з наближення України до членства в НАТО підуть на користь всьому Альянсу.
До слова, президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.
Питання вступу України в НАТО
- 12 червня 2020 року Північноатлантичний Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей.
- У Кабінеті Міністрів розраховують, що після саміту НАТО у 2021 році почнеться підготовка до надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно нагадав, що головна умова для вступу України й Грузії – згода всіх членів Альянсу. НАТО ще у 2008 році підтвердив, що обидві країни стануть його членами, але точні терміни не визначали.
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