Джо Байден и Владимир Зеленский 2 апреля провели первый телефонный разговор. Во время него американский лидер выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.

Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность Украины. И отметил, что ее успех будет успехом всего Европейского континента.

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США об Украине и НАТО

Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО,

– говорят в ОП.

А Владимир Зеленский обратил внимание на то, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.

К слову, президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.

Вопрос вступления Украины в НАТО