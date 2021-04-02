Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО
Джо Байден и Владимир Зеленский 2 апреля провели первый телефонный разговор. Во время него американский лидер выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО.
Источник:Офис Президента
Глава Соединенных Штатов подчеркнул важность Украины. И отметил, что ее успех будет успехом всего Европейского континента.
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США об Украине и НАТО
Джо Байден выразил поддержку прогресса Украины в вопросе получения членства в НАТО,
– говорят в ОП.
А Владимир Зеленский обратил внимание на то, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО пойдут на пользу всему Альянсу.
К слову, президент США отметил, что с нетерпением ожидает визита в Украину.
Вопрос вступления Украины в НАТО
- 12 июня 2020 года Североатлантический Альянс признал Украину участником Программы расширенных возможностей.
- В Кабинете Министров рассчитывают, что после саммита НАТО в 2021 году начнется подготовка к предоставлению Украине Плана действий по членству в Альянсе.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно напомнил, что главное условие для вступления Украины и Грузии – согласие всех членов. НАТО еще в 2008 году подтвердил, что обе страны станут его членами, но точные сроки не определяли.
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