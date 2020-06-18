Минулого тижня відбулася визначна для України подія – наша держава набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. Цей статус є частиною ініціативи Альянсу з оперативної сумісності з країнами-партнерами, збройні сили яких уже роблять значні внески в операції і місії під егідою Альянсу.

Як партнер з розширеними можливостями, Україна матиме розширений доступ до програм і навчань з оперативної сумісності, а також зможе обмінюватись більшими обсягами інформації, зокрема щодо набутого досвіду. Більше про це – у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Речниця НАТО Оана Лунгеску зазначила, що цим рішенням визнається важливий внесок України в місії НАТО та демонструється невпинна відданість Альянсу своїм партнерам попри пандемію COVID-19.

Тепер Україна належить до 6 партнерів з розширеними можливостями. Окрім неї ще:

Австралія;

Фінляндія;

Грузія;

Йорданія;

Швеція.

Кожна держава має індивідуально побудовані відносини з НАТО на основі сфер взаємної зацікавленості.

Нові навчальні програми Альянсу

Пандемія COVID-19 внесла значні корективи у діяльність всіх організацій та установ. Тож аби і далі повноцінно функціонувати, довелося швидко адаптуватися. І НАТО не стало винятком. Заплановані заходи успішно проводять в онлайн режимі. Саме так пройшла нещодавня конференція НАТО з підготовки технічних спеціалістів: "Сьогоднішнє бачення, завтрашня реальність".

В умовах пандемії COVID-19 актуальність конференції доречна, як ніколи. Адже саме зараз необхідні абсолютно нові підходи до проведення навчань персоналу.

Учасники заходу мали нагоду не лише прослухати основних спікерів, але й спілкуватися між собою під час спільних сесій. Доповідачами на конференції виступали представники НАТО, промислового сектору та наукових кіл.

► Що обговорювали

Обговорювали теми мікронавчання, розробки активних тренінгів та глобального проєктування НАТО. Особливу увагу учасники конференції звернули на використання віртуальної реальності в ході підготовки спецзагону Альянсу. Розглянули також 5 принципів навчання за Меріллом та важливість модернізації освітніх ландшафтів, з активним застосуванням інноваційних технологій.

Столтенберг і його план НАТО-2030

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів онлайн зустріч із Атлантичною радою та Німецьким фондом Маршалла Сполучених Штатів, на якій представив свій план НАТО-2030.



Єнс Столтенберг / Фото indicator

Генсек зазначив, що "це можливість подумати над тим, яким ми бачимо Альянс через 10 років, і як Організація гарантуватиме безпеку в ще більш невизначеному світі". Для цього, за словами пана Столтенберга, НАТО має "залишатися сильною у військовому відношенні, бути більш згуртованою в політичному сенсі і застосовувати глобальний підхід".

У своєму виступі він зауважив, що залишатися сильним у військовому плані означає продовжувати інвестувати в збройні сили та модернізувати свою обороноздатність. Політичне зміцнення НАТО означає використання Альянсу як форуму для обговорення дій з питань, що стосуються загальної безпеки.

І насамкінець, трансформація НАТО в більш глобальний альянс означає ще тіснішу співпрацю з партнерами-однодумцями задля захисту своїх цінностей в світі, де постійно зростає глобальна конкуренція.

У грудні 2019 року лідери НАТО запросили Генерального секретаря очолити прогресивний процес планування методів посилення політичного виміру НАТО. З цією метою пан Столтенберг призначив групу з 10 експертів. І вже найближчим часом НАТО буде взаємодіяти з союзниками, зокрема представниками державного і приватного секторів і молодими лідерами, аби по-новому поглянути на те, як сьогодні забезпечити готовність НАТО вирішувати виклики завтрашнього дня.

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Морські маневри НАТО

Приблизно 3 тисячі військовослужбовців з 19 країн-членів та партнерів Альянсу стали учасниками щорічних військово-морських навчаннях BALTOPS 2020, що проходять у Балтійському морі.



BALTOPS 2020 / Фото internationalinsider

Крім того, до маневрів залучили приблизно 30 кораблів, субмарин, і таку ж кількість літаків. Через ситуацію із пандемією, задля безпеки і здоров’я військових цьогорічні навчання проходитимуть виключно в морі.

Учасники BALTOPS 2020 відпрацьовують елементи протиповітряної, протичовнової та протимінної оборони, а також операцій із блокування сил противника на воді. Речниця НАТО Оана Лунгеску підкреслила, що Балтійське море, межуючи з 6 країнами-членами НАТО і 2 партнерами Альянсу, має важливе стратегічне значення. За її словами, попри кризу в галузі охорони здоров'я оперативна готовність НАТО залишається незмінною.

► Деталі навчання

Вперше навчання будуть координуватися на березі Ударними військово-морськими силами НАТО, зі штаб-квартири в Лісабоні.

BALTOPS дає можливість НАТО і країнам-партнерам діяти спільно, обмінюватись передовим досвідом, аби удосконалювати проведення операцій в реальній обстановці,

– підкреслила командувачка 6-го флоту США Ліза Франчетті.

А відпрацювання повітряних операцій координуватиме Багатонаціональний центр управління діями авіації НАТО, що базується у Німеччині. Його командувач, генерал-лейтенант Клаус Хаберсетцер зауважив, що Центр відповідатиме за планування повітряної складової навчань BALTOPS 2020 та синхронізуватиме морські та повітряні операції в цілому.

Тренування українців з канадськими інструкторами

Перехід на стандарти НАТО – сьогодні пріоритетне завдання для української армії. Збройні сили України продовжують впроваджувати якісно нові принципи, ефективність яких засвідчив досвід провідних армій світу. Швидше реформуватися Україні допомагають держави Північноатлантичного альянсу.

У 2015 році Канада розгорнула навчально-тренувальну місію "UNIFIER". Відтоді українські військовослужбовці тренуються під керівництвом канадських інструкторів.

► Як проходить навчання

Перед практичною частиною – теорія. У полі з підручних матеріалів вони мають зібраний макет місцевості. Інструктори наочно демонструють кожному військовому можливі маневри. Їм допомагають військові з Канади. Зокрема, перевіряють роботу на відповідність стандартам НАТО. А ще – уважно стежать за діями морпіхів, щоб по гарячих слідах розпочати роботу над помилками. У процес тренувань, однак, не втручаються.

Канадські інструктори тренують українських військових вже понад 5 років. Ще у квітні 2015 року Оттава започаткувала навчально-тренувальну місію "UNIFIER" – об'єднаної оперативно-тактичної групи збройних сил Канади. З армійцями ЗСУ одночасно працюють понад 200 канадських інструкторів. Вони змінюються кожні пів року. Тренування відбуваються у восьми містах у різних регіонах України.



Українські та канадські військові / Фото newpathway

Інструктори з Канади допомагають українським військовим опановувати стандарти НАТО. Армійців навчають ухвалювати рішення, брати процес управління у свої руки. Українські солдати покращують навички й у тактиці пересування та стрільбах, медицині і топографії, розмінуванні та діях на блок-постах під час огляду транспортних засобів.

За 5 років місії "UNIFIER" вишкіл пройшли вже понад 14 тисяч українських військових. Канадські колеги кажуть, що армійці ЗСУ повністю поринають у навчання та із зацікавленням сприймають реформи.

Ми бачимо в українських військових – лідерів, компетентних солдатів та офіцерів. Ви вселяєте довіру міжнародним партнерам,

– сказав військовий аташе з питань оборони Посольства Канади в Україні Браян Ірвін.

► Канада підтримує Україну

Канада, як і інші союзники НАТО, підтримує Україну на шляху євроатлантичної інтеграції і допомагає посилювати спроможність Збройних сил до рівня стандартів Альянсу. Надає і технічну підтримку.

З 2014 року ЗСУ отримали від Оттави обладнання на понад 20 мільйонів доларів. Це, зокрема, бронежилети, каски, прилади нічного бачення, радіостанції та прилади для розмінування. Крім того, представники Канади входять до групи радників міністра оборони. І допомагають реформувати сектор безпеки в Україні.

Ба більше! Упродовж найближчих 3 років Київ отримає від Оттави понад 100 мільйонів доларів на оборону. Кошти спрямують на тренування українських військових та втілення стратегічних цілей на шляху до стандартів НАТО.

Окрім штурмових підрозділів, канадські військові навчають також українських снайперів, саперів, медиків та бійців Військової служби правопорядку. З 2017 року представники місії "UNIFIER" розпочали свою роботу і з Національною гвардією України. Це військове формування із правоохоронними функціями, яке створили на базі Внутрішніх військ МВС у 2014 році.

Нацгвардійці пильнують громадський порядок спільно з поліцією, стоять на варті державних рубежів разом з прикордонниками, співпрацюють з СБУ, щоб запобігти терористичній діяльності, а також беруть участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. Канадські інструктори допомагають підготувати особовий склад та сприяють реформуванню Нацгвардії.

До теми Вчитись у кращих: українські військові у навчальних закладах НАТО

"Співпраця із військовослужбовцями збройних сил Канади дає нам можливість готувати висококваліфікованих інструкторів молодших командирів та фахівців. Колектив навчального центру Національної гвардії України вдячний нашим друзям із Канади за плідну та результативну роботу завдяки яким ми стаємо кращими з кожним днем", – сказав керівник навчального центру Нацгвардії Михайло Кулик.

Нацгвардія першою з усіх силових структур України взяла курс на реформи за принципами країн-членів НАТО. Канадські інструктори допомагають створити професійний сержантський корпус – на зразок провідних армій світу, у частинах вже діють мобільні штаби, що за лічені хвилини ухвалюють рішення. Впроваджується нова система логістики. Триває робота зі штабами батальйонів, спрощується і система узгодження дій між керівництвом та особовим складом.

Співробітництво між Нацгвардією України та Збройними силами Канади – неперевершене. Це не тільки тренування, наші інженери працюють пліч-о-пліч, це мовні курси, це комунікація,

– зазначив Кулик.

► Розвиток лідерських навичок у Нацгвардії

Вагома частина підготовки присвячена розвитку лідерських навичок. Спробувати себе у ролі командира може кожен нацгвардієць. Курс базового лідерства поділений на кілька блоків. В центрі уваги – так звана "смуга реакції". Це низка складних етапів, в межах яких сержанти та інструктори виконують ситуативні завдання. Лідер групи має знайти правильний алгоритм дій і скоординувати роботу підрозділу. Це дозволяє оцінити лідерські якості.



Українські нацгвардійці / Фото Укрінформ

► Система освіти реформується

Реформується і система освіти – також за стандартами НАТО. У програмі навчання у країнах Альянсу 4 рівні підготовки:

базовий;

середній;

підвищений;

вищий.

Саме за такою системою готують і нацгвардійців.

"Ми опрацювали програму підготовки для сержантів, для інструкторів, було розроблено базовий курс лідерства для сержантського складу і вже в 2019 році пройшов першу апробацію і зараз проходить другу, проходить його оцінка і у нас вже є випрацюваний стандарт для сержантського складу", – запевнив Михайло Кулик.

Систему підготовки, утім, не сліпо копіюють з досвіду Альянсу, а лише беруть найкраще та адаптують до українських реалій.

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"Національна гвардія була залучена в розробці навчальних курсів. Разом з канадськими викладачами була спроєктована програма, яка є не лише конкурентоспроможною з НАТО, але й відповідає національним інтересами та потребам України", – сказав керівник об'єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади Фредерік Коте.

► Переймають досвід і військові НАТО

Переймають досвід від українських солдатів і військові НАТО. Адже за плечима багатьох нацгвардійців – реальні бойові дії та протистояння не умовному, а справжньому противнику. Канадські офіцери переконані: українські нацгвардійці вже зараз готові стояти на полі бою пліч-о-пліч з армійцями НАТО.

Ми бачимо професіоналізм у діях Національної гвардії України. Це гідні партнери і їхні результати підтверджують це,

– заявив Ірвін.

Національна гвардія прагне не поступатися країнам Альянсу й у технічному оснащенні.

"Ми вже визначились з єдиними підходами щодо техніки, щодо озброєння і тепер тільки вибираємо, вивчаємо, радимося, зокрема й з закордонними партнерами, щоб ми могли взаємодіяти як на навчаннях, так і при практичних діях. Одним словом, розмовляти однією мовою не тільки жестами, мовою, а й зброєю, боєприпасами, калібром", – розповів голова Нацгвардії України Микола Балан.

Однак зброя – не першочергова запорука сумісності, переконаний Микола Балан. Адже фундаментом будь-якої армії є люди. Це добре розуміють і у НАТО, і в українському війську.

Як показує досвід країн-партнерів, що насамперед необхідно дбати про військового, правоохоронця, його безпеку – тоді він буде якісно виконувати завдання,

– запевнив Балан.