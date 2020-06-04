У 2020 році Європа відзначає 70-ту річницю Шуманської декларації – заяви, зробленої міністром закордонних справ Франції Робертом Шуманом. Він ініціював процес європейської інтеграції 9 травня 1950 року, запропонувавши об'єднати металургійну і вугледобувну галузі ряду європейських країн. Цей день вважається Днем народження Європейського Союзу.

НАТО тісно співпрацює з Європейським союзом. І хоча обидві міжнародні організації мають різні завдання, проте одну мету – зробити світ безпечнішим. Розповідають у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Піратство, тероризм, дезінформація і гібридні війни. Це неповний перелік викликів, яким спільно протидіють сьогодні НАТО та Європейський союз. І історія доводить, що спільними зусиллями набагато ефективніше протистояти викликам безпеці.

Тісне партнерство дозволяє залучити якомога більше ресурсів та інструментів, аби подолати загрози та посилити безпеку громадян.

На автошляхах – важка військова техніка! У небі – бойові гелікоптери підтримують з повітря оборону берегової лінії. Умовний ворог на іншому березі річки.

Масштабні навчання "Аврора 17" розгорнулися на території Швеції. Окрім військових цієї скандинавської країни участь у них беруть армійці НАТО – зі США, Франції, Данії, Норвегії та держав Балтії. Швеція – член Європейського союзу. А от до Північноатлантичного альянсу – не входить, однак активно з ним співпрацює!

Що спільного між Європейським союзом і НАТО

ЄС – організація заснована на економічних постулатах. Місією НАТО є безпека і оборона союзників. Насправді обидві організації засновані на таких цінностях і принципах як демократія, права людини та верховенство права. У складі Альянсу – 22 з 27 країн Євросоюзу.

Партнерство важливе для НАТО і ЄС, оскільки абсолютна більшість країн Європейського союзу – це частина НАТО. У нас спільні проблеми безпеки, і тому ми маємо реагувати на них разом,

– розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



Єнс Столтенберг / Фото офіційний сайт НАТО

Наприкінці березня 2003 року Європейський Союз розпочав першу у своїй історії операцію з підтримання миру – "Конкордія" у тоді ще "колишній Югославській Республіці Македонія". Північноатлантичний альянс та ЄС координували зусилля в Боснії і Герцеговині. До 2004 року там були розгорнуті сили СФОР під егідою НАТО, а ЄС виконував поліцейську місію.

Коли ситуація в балканській країні стала стабільною, Альянс завершив операцію. Натомість Європейський союз розпочав місію з підтримання миру "АЛФЕЯ".

Тісно співпрацюють організації і в Косово, де розміщені сили КФОР на чолі з НАТО. ЄС в свою чергу відповідає за економічне відновлення та внутрішні реформи.

НАТО чудово розуміється на військових питаннях. І наше завдання скористатися цим ресурсом, застосувавши натомість наш цивільний досвід управління. Координувати зусилля легше за допомогою чіткої командної структури НАТО,

– верховний представник ЄС у закордонних справах і політиці безпеки 2014-2019 років Федеріка Могеріні.

Відтоді ЄС та НАТО дедалі більше поглиблювали співпрацю. У 2016 році було вирішено розвивати партнерство з урахуванням нових викликів безпеці.



Федеріка Могеріні / Фото Вікіпедія

Зокрема, активніше протидіяти гібридним загрозам, нелегальній міграції, посилити обмін інформацією та заохочувати жінок до встановлення миру, сприяти безпеці у морі, та протидіяти кібертероризму.

Російська агресія

За висновками Атлантичної ради – найбільшого аналітичного центру НАТО, Росія нарощує свою військову міць поблизу європейських кордонів. А отже Альянс та Європейський союз мають бути готовими оперативніше реагувати на загрози.

У 2018 році ці заходи ще більше розширили. Домовилися забезпечувати швидке пересування сил і техніки Європою в разі потреби. Так, у Німеччині було створене об'єднане командування НАТО, а у Нідерландах – координаційний центр ЄС з повітряного транспортування сил.



Війна на Донбасі / Фото Global Conflict Tracker

З початком російської агресії проти України ЄС та НАТО об’єднали зусилля, щоб протистояти загрозам безпеки зі сходу. Європейський союз наклав санкції на осіб, відповідальних за розв’язання конфлікту. Водночас Альянс призупинив практичну співпрацю з Росією і розгорнув чотири мультинаціональні батальйони в країнах Балтії та Польщі.

Анексія Росією Криму, подальша мілітаризація півострова та агресія проти українських кораблів – кидають виклик безпеці у Чорноморському регіоні. Аби притлумити запал Москви – Євросоюз та НАТО посилюють гарантії миру у цій акваторії. Чорне море – це не просто транспортний коридор. До нього мають вихід і країни Альянсу: Румунія, Болгарія та Туреччина. А отже організації мають бути впевненими, що союзники в Чорноморському басейні – захищені від можливої агресії.

Чорне море – регіон значних стратегічних проблем. Вкрай важливо, щоб НАТО продемонструвала свою присутність в цьому регіоні, щоб довести солідарність з нашими союзниками та державами. Альянс готовий прийти на допомогу в разі потреби,

– пояснив командир 2-ї постійної військово-морської групи НАТО Жозе Курц.

Аденська затока розділяє узбережжя Ємену та Сомалі. Це основний морський шлях для перевезення вантажів між Європою та Африкою. Нині тут вільно проходять кораблі, але ще десять років тому в цих місцях безкарно діяли пірати.

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Вони переслідували та атакували тисячі цивільних суден. Морський шлях, який пролягає вздовж узбережжя Сомалі, став одним з найнебезпечніших у світі. Ситуація докорінно змінилася, коли військові кораблі Європейський союз та НАТО почали патрулювати ці води. Більше – дивіться у програмі.