В 2020 году Европа отмечает 70-ю годовщину Шуманской декларации – заявления, сделанного министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом. Он инициировал процесс европейской интеграции 9 мая 1950 года, предложив объединить металлургическую и угледобывающую отрасли ряда европейских стран. Этот день считается Днем рождения Европейского Союза.

НАТО тесно сотрудничает с Европейским союзом. И хотя обе международные организации имеют разные задачи, но одну цель – сделать мир более безопасным. Рассказывают в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Пиратство, терроризм, дезинформация и гибридные войны. Это неполный перечень вызовов, которым совместно противодействуют сегодня НАТО и Европейский союз. И история доказывает, что совместными усилиями гораздо эффективнее противостоять вызовам безопасности.

Тесное партнерство позволяет привлечь как можно больше ресурсов и инструментов, чтобы преодолеть угрозы и усилить безопасность граждан.

На автодорогах – тяжелая военная техника! В небе – боевые вертолеты поддерживают с воздуха оборону береговой линии. Условный враг на другом берегу реки.

Масштабные учения "Аврора 17" развернулись на территории Швеции. Кроме военных этой скандинавской страны, участие в них принимают армейцы НАТО – из США, Франции, Дании, Норвегии и государств Балтии. Швеция – член Европейского союза. А вот в Североатлантический альянс не входит, но активно с ним сотрудничает!

Что общего между Европейским союзом и НАТО

ЕС – организация, которая основана на экономических постулатах. Миссией НАТО является безопасность и оборона союзников. На самом деле обе организации основаны на таких ценностях и принципах, как демократия, права человека и верховенство права. В составе Альянса – 22 из 27 стран Евросоюза.

Партнерство важно для НАТО и ЕС, поскольку абсолютное большинство стран Европейского союза – это часть НАТО. У нас общие проблемы безопасности, и поэтому мы должны реагировать на них вместе,

– рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Йенс Столтенберг / Фото официальный сайт НАТО

В конце марта 2003 года Европейский Союз начал первую в своей истории операцию по поддержанию мира – "Конкордия" в тогда еще "бывшей Югославской Республике Македония". Североатлантический альянс и ЕС координировали усилия в Боснии и Герцеговине. До 2004 года там были развернуты силы СФОР под эгидой НАТО, а ЕС выполнял полицейскую миссию.

Когда ситуация в балканской стране стала стабильной, Альянс завершил операцию. Между тем Европейский союз начал миссию по поддержанию мира "АЛФЕЯ".

Тесно сотрудничают организации и в Косово, где размещены силы КФОР во главе с НАТО. ЕС в свою очередь отвечает за экономическое восстановление и внутренние реформы.

НАТО прекрасно разбирается в военных вопросах. И наша задача воспользоваться этим ресурсом, применив между тем наш гражданский опыт управления. Координировать усилия легче с помощью четкой командной структуры НАТО,

– верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 2014 – 2019 годов Федерика Могерини.

С тех пор ЕС и НАТО все больше углубляли сотрудничество. В 2016 году было решено развивать партнерство с учетом новых вызовов безопасности.



Федерика Могерини / Фото Википедия

В частности, активнее противодействовать гибридным угрозам, нелегальной миграции, усилить обмен информацией и поощрять женщин к установлению мира, способствовать безопасности в море, и противодействовать кибертерроризму.

Российская агрессия

По выводам Атлантического совета – крупнейшего аналитического центра НАТО – Россия наращивает свою военную мощь вблизи европейских границ. А значит Альянс и Европейский союз должны быть готовы оперативнее реагировать на угрозы.

В 2018 году эти меры еще больше расширили. Договорились обеспечивать быстрое передвижение сил и техники по Европе в случае необходимости. Так, в Германии было создано объединенное командование НАТО, а в Нидерландах – координационный центр ЕС по воздушной транспортировке сил.



Война на Донбассе / Фото Global Conflict Tracker

С началом российской агрессии против Украины ЕС и НАТО объединили усилия, чтобы противостоять угрозам безопасности с востока. Европейский союз наложил санкции на лиц, ответственных за развязывание конфликта. В то же время Альянс приостановил практическое сотрудничество с Россией и развернул четыре мультинациональных батальона в странах Балтии и Польше.

Аннексия Россией Крыма, дальнейшая милитаризация полуострова и агрессия против украинских кораблей – бросают вызов безопасности в Черноморском регионе. Чтобы усмирить пыл Москвы – Евросоюз и НАТО усиливают гарантии мира в этой акватории. Черное море – это не просто транспортный коридор. К нему имеют выход и страны НАТО: Румыния, Болгария и Турция. А следовательно, организации должны быть уверены, что союзники в Черноморском бассейне – защищены от возможной агрессии.

Черное море – регион значительных стратегических проблем. Крайне важно, чтобы НАТО продемонстрировал свое присутствие в этом регионе, чтобы доказать солидарность с нашими союзниками и государствами. Альянс готов прийти на помощь в случае необходимости,

– объяснил командир 2-й постоянной военно-морской группы НАТО Жозе Курц.

Аденский залив разделяет побережье Йемена и Сомали. Это основной морской путь для перевозки грузов между Европой и Африкой. Сейчас здесь свободно проходят корабли, но еще десять лет назад в этих местах безнаказанно действовали пираты.

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Они преследовали и атаковали тысячи гражданских судов. Морской путь, пролегающий вдоль побережья Сомали, стал одним из самых опасных в мире. Ситуация в корне изменилась, когда военные корабли Европейского союза и НАТО начали патрулировать эти воды. Больше – смотрите в программе.