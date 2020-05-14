"Немецкое экономическое чудо": как страна вышла из пучины кризиса – впечатляющая история

Прошло 65 лет с тех пор, как Германия вступила в Североатлантический альянс. За это время страна, которая была почти полностью разрушена после Второй мировой войны, смогла преодолеть негативные уроки прошлого, возродиться экономически, нарастить военную мощь и превратиться в активного участника НАТО.

Что спасло страну из пучины экономического кризиса и руин и какой вклад сделала Германия в развитие Альянса – читайте в программе "Фактор безопасности" на 24 канале.

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Страны Европы и США отметили 75-ю годовщину победы союзников в Европе во Второй мировой войне. К торжествам присоединился и Североатлантический альянс. НАТО помнит всех, кто отдал свою жизнь ради безопасного будущего – заявил в видеообращении генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В своей речи глава Альянса отметил, что Альянс возник на руинах, которые оставила после себя Вторая мировая. И сегодня вооруженные силы НАТО гарантируют мир для своих союзников.

75 лет прошло с тех пор, как было сложено оружие в Европе. Мы все помним о жертвах ради нашей свободы. Мы благодарим наши вооруженные силы, которые по-прежнему гарантируют безопасность в непредсказуемом мире,

– сказал Столтенберг.

Германия после Второй мировой войны

Разбитые снарядами улицы и здания, вокруг руины после массированных бомбардировок. Так выглядели немецкие города в 1945 году. Поражение в войне, потеря значительной части территорий, тотальная разруха и нищета. Оборудование уцелевших предприятий вывозилось на Запад и Восток, в качестве репарации.

Между тем в страну прибыли 12 миллионов немцев из ее восточных земель, отошедших Польше и Советскому Союзу, а также из Чехословакии и Венгрии. Эти люди не имели ни жилья, ни работы, ни средств к существованию. Немецкое общество оказалось едва ли не в самом сложном положении из всех европейских стран. Государство было разделено на оккупационные зоны странами-победительницами во Второй мировой войне, но самым страшным было моральный упадок немецкого народа.

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"После Второй мировой войны Германия была не только в военном или экономическом плане, но и морально уничтожена. Когда оружие затихло, и концлагеря были освобождены, для многих стало ясно, что означал фундаментальный подход нацистов, пренебрежение к человеку и ужас, и катастрофа, каким был холокост, эти последствия этого морального уничтожения целого общества мы еще сегодня ощущаем", – рассказала Анка Фельдгузен, чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине.



Города после войны были разрушены / фото mediadrum

В 1949 году Германия была окончательно поделена на Запад и Восток. На карте Европы появилось два новых государства. И каждое из них вошло в свой идеологический, экономический и, наконец, политический "лагерь".

Приход Конрада Аденауэра

Новосозданная Германия оказались под влиянием западных государств. Переосмыслить исторический опыт и построить совершенно новую страну и общественное сознание – такая сверхсложная задача встала перед немецким народом. Реализовывать ее взялся первый канцлер Конрад Аденауэр.



Конрад Аденауэр / Фото РІА

За свою жизнь он пережил крах 3 немецких государств:

империи Вильгельма Второго в 1918 году;

Веймарской республики в 1933 году;

нацистского Рейха в 1945 году.

Четвертую – Федеративную Республику Германию – он создал сам. 15 сентября 1949 года Аденауэр во главе Христианско-демократического союза получил должность канцлера. На выборах 73-летний политик победил с перевесом в один голос – свой. Энергичный и волевой, Аденауэр руководил страной 14 лет. И за это время ему удалось стереть со своего народа клеймо наибольшей угрозы миру, вернуть доверие, реабилитироваться в глазах сотен миллионов людей и войти в новую эпоху – реформ, демократии и процветания.

Германия имела ужасный опыт Второй мировой войны и национал-социализма. И немецкий народ поверил этому уже довольно пожилому 73-летнему мужчине, поскольку видел в нем лицо, которому можно доверять,

– объяснил глава Европейского парламента Ганс-Герт Петеринг.

Путь к возрождению Германии новоизбранный канцлер видел исключительно в сотрудничестве с Западными странами. Аденауэру удалось убедить политиков этих государств, что дееспособная Германия будет способствовать защите и равновесию всей Европы.

В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл предложил программу помощи в восстановлении европейских стран. И Германия воспользовалась этой возможностью.



Джордж Маршалл / Фото PBS

Одним из первых этапов восстановления стала финансовая реформа и введение новой валюты – немецкой марки. В то же время союзники позволили Западной Германии восстановить запрещенное до того времени производство: в частности, алюминия и станков. Более того, страна смогла по дешевке импортировать необходимое сырье.

"По моему мнению, эти решения были важными для роста Германии тех лет, а также для так называемого экономического чуда. Тогда так и говорили: Западная Германия сможет до 1956 года, через 10 лет после завершения войны, достичь довоенного состояния", – сказал экс-премьер-министр федеральной земли Саксония Георг Мильбрадт.

Возрождение Германии поражало

Локомотив экономического возрождения не останавливался. В 1962 году уровень промышленного производства в Западной Германии превзошел довоенные показатели втрое. Это поставило страну в один ряд с ведущими промышленными державами. В мире заговорили о "немецком экономическом чуде".

Западные государства решили строить экономически способное государство на западе Германии. План Маршала стал фундаментом нашего экономического развития, нашей силы,

– заверила Анка Фельдгузен.

Таким образом в экономическом плане послевоенные разрушения были устранены в течение 10 лет. И тогда Германия стала одной из самых богатых в экономическом смысле стран Европы, – рассказал Мильбрадт.



Анка Фельдгузен / Фото День

Вступление Германии в НАТО

Однако основной своей задачей Конрад Аденауэр считал полноценное возвращение Германии не только в экономическую, но и в политическую жизнь Запада. Уже в 1951 году начались переговоры о вступлении ФРГ в НАТО.

Он очень хорошо понял, что будущее Германии может быть только на Западе, он отказался от особого пути Германии,

– объяснила Анка Фельдгузен.

Хотя большинство западных государств разделяли идею создания Германией собственных вооруженных сил, переговоры о вступлении в НАТО зашли в тупик. Препятствием на пути интеграции оставалось принудительное разоружение Германии. А некоторые европейские страны, в частности Франция, опасались возможности развертывания нового конфликта.

"Программа внешней политики Конрада Аденауэра с первого дня начала строить прочные связи с демократиями на Западе и в тесном партнерстве с США. Но тогда еще не было полного суверенитета, изменения в Конституцию должны были быть одобрены западными оккупационными властями. И они уже сохраняли за собой последнее слово в международной политике", – рассказала Фельдгузен.

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Ситуация изменилась после начала "холодной войны", мир разделился на два лагеря. Один из них стремился к демократии, другой провозглашал идеи социалистического равенства. И именно на территории Германии прошла линия противостояния 2 систем.

Берлинская стена была шрамом на лице Европы. Служебными собаками тогда пытались удержать людей внутри, не допустить новые идеи извне. Однако эта попытка провалилась. Потому что наши ценности оказались значительно сильнее. Свобода, демократия и человеческое достоинство,

– сказал Столтенберг.

Возникла необходимость превратить НАТО в гораздо более действенную оборонную организацию. И Конрад Аденауэр выбрал для своей страны нелегкую и рискованную роль форпоста западного демократического мира. В октябре 1954 года Североатлантический совет пригласил Западную Германию в НАТО. А 6 мая 1955 года страна стала его полноправным участником.

Тогда же были сформированы и собственные вооруженные силы Западной Германии – бундесвер. Правда, с ограничениями. Контингент должен был состоять:

из не более, чем полумиллиона солдат;

иметь сухопутную армию в составе 12 моторизованных и танковых дивизий;

иметь авиацию в 1 350 самолетов.

Германия также обязалась не разрабатывать оружие массового поражения и согласилась на проверки оборонных предприятий.

"Германия все же пошла дальше по пути к евроатлантическому демократическому государству. И, как следствие, в 1954 году правительство подписало целый ряд соглашений, которые завершали оккупацию Федеративной республики Германия и предусматривали разрешение на ее вооружение. И таким образом в 1955 году ФРГ смогла вступить в НАТО", – сказала Фельдгузен.



Германия вступила в НАТО в 1955 году / Фото РБК

Уже через 2 года немецкие военные шагали бок о бок с армейцами стран Североатлантического альянса. Вступление Западной Германии в НАТО стало важнейшим событием в первое десятилетие после Второй мировой войны, так как подтвердило стремление ФРГ придерживаться демократии и принципов правового государства.

► Преимущества вступления в НАТО для Германии

Присоединившись к НАТО, Германия полноценно восстановила свою военную, экономическую и прежде всего политическую мощь. А еще – получила от Альянса гарантии защиты. Кроме этого, убедила и другие европейские государства в невозможности развертывания новой войны с участием Германии.

"НАТО имеет стабилизирующий эффект и внутри Альянса, и снаружи. Внутри – из-за тесного сотрудничества выросло доверие, которое базируется на общих ценностях и убеждении, что безопасность неделима. И лучше всего, когда существует коллективная защита. Благодаря НАТО Европа живет в безопасности и мире", – объяснила Фельдгузен.

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Провозглашенный курс на Запад и вступление в НАТО нашли отклик в сердцах немецких граждан. Для страны, которая долгое время находилась на линии противостояния 2 систем, Альянс был гарантом жизнеспособности и мира.

Наибольшее преимущество НАТО для Германии действительно заключается в политике безопасности, которая защищает экономическое и социальное развитие нашего государства в стабильном соседстве,

– заверила Фельдгузен.

Единственным камнем преткновения для немцев и до сих пор остается вопрос освобождения страны от ядерного оружия. Его разместили на территории Западной Германии во времена Холодной войны для сдерживания посягательств Советского Союза.

"Членство Германии в НАТО полностью воспринимается обществом. Только относительно ядерного вооружения были и есть протесты и общественные инициативы. Самым ярким примером были протесты по поводу размещения американских ракет среднего радиуса действия в 1983 году. И участие Германии в атомном отпугивании врага и дальше является предметом общественных дискуссий", – отметила посол Германии в Украине.

Манфред Вернер

Однако Германия продолжала быть надежным союзником, и доверие к ней только росло. Серьезным подтверждением этому стало то, что в 1988 году генеральным секретарем НАТО стал министр обороны ФРГ Манфред Вернер. Он был первым и пока единственным немцем на этом посту.



Манфред Вернер / Фото Reinck

Политик отстаивал призвание Североатлантического альянса поддерживать мир, предотвращать конфликты и соблюдать кризисную дипломатию, а также настаивал на необходимости расширения НАТО на Восток. Вернер не ушел с должности даже после того, как у политика диагностировали рак. И несмотря на тяжелую болезнь до последнего исполнял обязанности генерального секретаря Альянса.

Символично, что в 1990 году объединение Германии и расширение НАТО благодаря бывшей Германской Демократической Республике произошло именно тогда, когда на посту генерального секретаря НАТО был немецкий политик. Хотя воссоединились 2 абсолютно разные по идеологии части, а советская власть отрицала приемлемость членства новообразованного государства в НАТО – курс Германии на Запад остался неизменным.

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"Сегодня Берлин является городом единства в стране, которая является сердцем трансатлантического союза. А обломки берлинской стены, которые находятся при входе в штаб-квартиру НАТО, служат символом надежды и напоминают нам, чтобы мы никогда не воспринимать свободу и демократию, как должное. Мы должны их защищать каждый день, – сказал Столтенберг.

Германия в миротворческих миссиях

В конце XX века Германия начала участвовать в миротворческих миссиях под эгидой НАТО.

Впервые после завершения Второй мировой войны войска Германии задействовали в операции "SHARPGUARD" в бывшей Югославии. В Адриатическом море находились военно-морские силы НАТО, в том числе два немецких эсминца и фрегата, а также несколько патрульных самолетов.

в бывшей Югославии. В Адриатическом море находились военно-морские силы НАТО, в том числе два немецких эсминца и фрегата, а также несколько патрульных самолетов. Немецкие армейцы присоединились и к миссии "DENYFLIGHT" по контролю за соблюдением режима зон, запретных для полетов над Боснией и Герцеговиной. В операции приняли участие военно-воздушные силы 12 государств-членов НАТО. Самолеты Альянса разместили на авиабазах 5 стран.

по контролю за соблюдением режима зон, запретных для полетов над Боснией и Герцеговиной. В операции приняли участие военно-воздушные силы 12 государств-членов НАТО. Самолеты Альянса разместили на авиабазах 5 стран. Более 8 тысяч немецких военнослужащих участвовали в миротворческой миссии в Косово.

Вооруженные силы Германии привлекли и в ряды международного военного контингента НАТО в Афганистане в 2001 году.

в 2001 году. Отряды бундесвера действовали в региональном командовании "Север" , и по количеству армейцев уступали только США и Великобритании.

, и по количеству армейцев уступали только США и Великобритании. С 2003 года немецкие фрегаты и катера принимали активное участие в операции по защите судоходства в Средиземном море – "Активные усилия".

"Вообще примерно 17 тысяч немецких солдат участвуют в таких миссиях. Сейчас больше всего в Афганистане, где более 1100 солдат принимают участие", – рассказала Фельдгузен.

Германия активно поддерживала потребность расширения и реформирования НАТО. Потому что всегда отстаивала позицию, что именно Альянс является гарантом безопасности не только в Европе, но и в мире в целом, а потому должен постоянно адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

Немецкое правительство и его партнеры полностью признают потребность в реформировании Альянса. Мир просто изменился со времени основания НАТО. И бесспорно, это имеет последствия для внутреннего состояния Альянса,

– сказала Фельдгузен.

Сейчас роль НАТО кардинально изменилась, Альянс теперь должен не противостоять врагам, а защищать общие ценности и интересы безопасности во всем мире.

"Наш министр иностранных дел Гайко Маас предложил создание экспертной группы, чтобы определить, какие потребности действительно есть в реформах в НАТО. И эта экспертная группа должна в этом году разработать предложения таких реформ, которые требуют имплементации", – сообщила госпожа посол Германии в Украине.



Гайко Маас / Фото picture alliance

Сегодня Германия имеет одну из мощнейших армий в Европе, является активным участником НАТО, вкладывает ресурсы в разработку и закупку новых видов вооружений. Благодаря членству в Североатлантическом альянсе Германия восстановила свою военную, экономическую и прежде всего политическую состоятельность, стала одним из самых могущественных государств не только Европы, но и мира.