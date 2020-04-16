Разные страны мира объединились в борьбе с COVID-19: потрясающие примеры

Мир продолжает страдать от пандемии коронавируса COVID-19. Несмотря на введение строгих ограничений между странами, где до недавнего времени граница была понятием условным, человечество начало объединять усилия в противостоянии с опасным вирусом. Свою солидарность с миром демонстрирует и НАТО.

НАТО мгновенно отреагировала на глобальную пандемию. Все силы и средства НАТО были направлены на помощь тем странам, которые больше всего поразил смертоносный вирус.

К слову Военные со всего мира помогают бороться с COVID-19: впечатляющие фото и видео

В структуре действует Агентство по вопросам обеспечения и снабжения НАТО. Именно оно взяло на себя координацию всех усилий направленных на закупку и транспортировку основных видов помощи.

От начала проведения гуманитарных миссий в Италию были доставлены 16 аппаратов искусственной вентиляции легких для реанимационных отделений. Партия средств индивидуальной защиты отправилась в Испанию. Также разнообразное медицинское защитное снаряжение – маски, перчатки, очки – было доставлено в Норвегию.



Штаб-квартира НАТО в Брюсселе / Фото AP

Агентство по вопросам обеспечения НАТО занимается материально-техническим обеспечением и закупками, оказывая весомую поддержку в сфере логистики странам-членам и партнерам НАТО.

Недавно на одном из военных аэродромов Скопье приземлился военный самолет Вооруженных сил Чехии. В столицу Северной Македонии доставили важный груз – миллион медицинских масок. Правительство страны обратилось за помощью к Евроатлантическому координационному центру реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Что известно о Координационном центре НАТО?

Координационный центр является основным механизмом реагирования НАТО на чрезвычайные ситуации. Его сотрудники работают круглосуточно, координируя не только запросы о помощи союзников и партнеров Альянса, но и предложения по преодолению последствий масштабных кризисов, как вот пандемия COVID-19.

Кроме этого, украинский грузовой самолет АН-124 доставил из Китая в Польшу несколько тонн неотложных медсредств. Среди них – 190 тысяч масок и 180 тысяч защитных костюмов.

Обратите внимание Крупнейший украинский самолет доставит из Китая в Польшу 400 тонн медсредств

Транспортировку обеспечивала Программа стратегических авиационных перевозок НАТО SALIS. В частности, она предоставляет ее участникам доступ к тяжелой авиации.

Украинский самолет доставил помощь в Данию: фото Robert Uggla

Украинский самолет "Мрия" доставляет медпомощь в Польшу: смотрите видео

Участие в программе принимают 9 стран НАТО – Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения. Координацию программой осуществляет Агентство НАТО по вопросам обеспечения и снабжения.

И хотя авиасообщение между европейскими странами сегодня ограничено, однако, не для гуманитарных грузов НАТО. Альянс словно гигантский муравейник работает, чтобы в случае необходимости союзники вовремя оказали помощь друг другу.

Испания, которую ощутимо поразил смертоносный вирус, нуждалась в материале для изготовления защитных костюмов для медперсонала. Свою помощь предложила другая страна НАТО – Люксембург.

К слову Испания достигла пика распространения COVID-19, – правительство

Эта страна предоставила Испании почти полторы тонны тайвека – прочного материала, который трудно порвать, но легко разрезать ножницами. Он пропускает пар, но не пропускает воду. Из специального материала там смогут изготовить необходимые защитные костюмы для медицинского персонала.

В НАТО действует эффективная система помощи между странами. В Евроатлантический координационны центр реагирования на природные бедствия и катастрофы поступает заявка от той или другой страны НАТО, или партнера организации, которая нуждается в помощи. Другая страна, или несколько стран НАТО, откликаются на этот запрос. Потом остаются лишь технические детали.

В начале апреля министры иностранных дел НАТО распространили заявление, где среди прочего четко отмечается:

Союзники оказывают друг другу поддержку медицинским персоналом, больничными кроватями, жизненно необходимым медицинским оборудованием, передовыми методами и даже идеями относительно того, как противостоять этой смертельной болезни.

Свой пример евроатлантической солидарности продемонстрировала и Турция. Военным самолетом Вооруженных сил она отправила маски, защитные комбинезоны и наборы для тестирований коронавируса союзникам и партнерам с Балканского полуострова: Северной Македонии, Черногории, а также странам, которые не являются членами НАТО, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине.

Интересно Мировые бренды объявили "рекламную" войну коронавирусу

Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина также обратились за помощью через Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы. На прошлой неделе Турция также отправила грузовой самолет с медицинской помощью в Италию и Испанию.



Важность карантина / инфографика 24 Канала