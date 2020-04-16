Мировые бренды объявили "рекламную" войну коронавирусу

Много известных компаний сейчас пытаются "убить двух зайцев" – они ведут активную борьбу с эпидемией COVID-19 и заодно рекламируют себя. У некоторых это получается очень креативно.

Сайт 24 канала рассказывал ранее, как мировые бренды используют креатив для борьбы с коронавирусом. В частности, создают свои временные логотипы, которые наглядно призывают всех соблюдать правила карантина. Другой интересный маркетинговый ход – мотивирующие картинки и социальные ролики, которые не только распространяют важную "вирусную" информацию, а еще и ненавязчиво рекламируют бренд. К вашему вниманию – несколько ярких примеров.

Печальная ситуация Как коронавирус превратил культовые сооружения в больницы и морги

Порно против вируса

Одним из самых активных создателей мотивирующих картинок про коронавирус неожиданно стал... PornHub. Хотя его главная функция, собственно, показывать видео, а не статику – и то для взрослых.

Напомним, что сервис начал свою довольно своеобразную борьбу с эпидемией еще в середине марта, когда предоставил бесплатный премиум-доступ к своим видео гражданам Италии. В этой стране как раз произошла бешеная вспышка COVID-19, и амурные аппенинцы вынуждены были грустить дома. А когда вирус начал стремительно распространяться, PornHub решил радовать вообще всех на свете желающих и открыл бесплатную "горячую линию". А чтобы пользователи сервиса проводили время не только приятно, но и полезно, на ресурсе стали появляться антивирусные постеры с многозначительными слоганами. Например: "Все хорошо. Ты можешь потрогать себя" или "Конец приближается. Ты тоже должен...".



PornHub советует…

Картинки PornHub о вирусе понравились многим, и они вирусно (клин клином!) начали распространяться по сетям – уже с комментариями или как часть мемов. И сейчас компания уже задумалась о новой кампании против коронавируса в соцсетях.

После эпидемии на свадьбу

Тему "Любовь и коронавирус" – только с совершенно другим акцентом – использовал также испанский свадебный бренд Pronovaris. На днях он запустил коллекцию нарядов для сотрудниц госпиталей, которые лечат сейчас больных COVID-19. Все работницы заведений, помолвленные во время карантина, смогут получить бесплатное свадебное платье до 31 августа 2020 года.



Pronovaris подарит свадебные платья

Спойлер как наказание

Призыв оставаться дома получил оригинальную реализацию в концепции рекламы Netflix, которую розрибила Miami Ad School. Представьте, вы вышли из квартиры, идете по улице и думаете о том, что вечером посмотрите любимый сериал... а тут видите большой баннер, на котором... спойлер ожидаемого фильма!



Netflix "не пускает" на улицу

Девиз рекламной кампании:

Если вирус не мешает вам выходить на улицу, то помешают спойлеры!

Играй в баскетбол дома!

Со слова "если" начинает свое обращение ко всем комания Nike, а потом давит на самолюбие каждого человека. Рекламный постер призывает: "Если ты мечтал играть для миллионов во всем мире, то это твой шанс. Играй дома, играй для мира".



Играй дома!

Этот плакат так понравился легендарному баскетболисту Майклу Джордану, который много лет был лицом бренда Nike, что он распространил его на своей странице в Twitter.

Автостиль в квартире

Авто и домашний карантин – на первый взгляд, вещи несовместимые. Разве что в гараже сидеть... Но компания Nissan нашла элегантный маркетинговый ход: в своей рекламе она заменила домашние кресла и диваны на автомобильные сиденья.





Nissan призывает оставаться дома

Слоган "A Safety Driven Lifestyle" ("Стиль жизни, управляемый безопасностью") здесь оказался очень уместным.

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Будь полезным на диване!

Рестораны быстрого питания Burger King остаются закрытыми в странах, где бушует эпидемия коронавируса. И чтобы клиенты совсем не заскучали по любимым вкусностям, компания начала распространять в соцсетях аппетитные картинки с ингредиентами популярных гамбургеров. Так что фанаты теперь не только вспоминают их и "слюни пускают", а и сами могут приготовить любимое блюдо дома на карантине.



Burger King поделился рецептом

Burger King, кстати, позаботился не только о питании и досуге сторонников, но и о здоровье. На многих ресторанах в Европе и Латинской Америке изменились вывески – вместо традиционной "Home of the whopper" ("Дом воппера") теперь там "Stay home" ("Оставайся дома"). Просто и со вкусом!



"Дом воппера" временно закрыт

Но на этом компания не остановилась и выпустила в США еще и рекламное видео, в котором также призывает оставаться дома и, конечно, делать... заказ в Burger King (бизнес есть бизнес!).

Ролик иронизирует над классической патриотической рекламой. Голос за кадром пафосно призывает: "Твоя страна нуждается в тебе! "А чтобы быть полезным – надо лежать на диване и общаться онлайн с Burger King. Если заказ выйдет более 10 долларов – доставка бесплатная.

"Патриотическая" реклама Burger King: смотрите видео

Надо отметить, что Burger King эксплуатирует тему с эпидемией не "за спасибо". В рамках рекламной кампании рестораны раздадут медицинским работникам 250 тысяч вопперов. Также сеть запустила сбор средств для научных и медицинских организаций, которые ведут тяжелую борьбу с коронавирусом.

Не облизывай пальцы!

Тем временем, конкурент Burger King – сеть KFC наоборот приостановила мощную рекламную компанию из-за того же коронавируса. Их баннеры и ролики с вкусными яствами и облизыванием пальцев были очень популярными. Но грянула эпидемия, пошла информационная волна о соблюдении гигиены... Конечно, сцены с героями, которые облизывают пальцы, – теперь, скорее, антиреклама!



KFC теперь заботится о гигиене

Не выходите!

С традиционным для себя минимализмом призвала всех оставаться дома транснациональная корпорация IKEA, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.

"Деревообработчики" сделали максимально простую инструкцию на время карантина.



ІКЕА в своем стиле

Отдельно, но вместе

Некоторым американцам не понравилась антивирусная реклама телемедицинской компании Ro. Ее слоган на баннере традиционный и актуальный – "Stay apart. Together" ("Оставайтесь отдельно. Вместе"). Но рядом изображен флаг США, на котором звезды расположены далеко друг от друга. Конечно, не всем патриотам такой "расклад" по душе. Но, возможно, Ro именно этого и добивалась – скандала и резонанса?



Ro развела американские звезды

Держите расстояние – чтобы потом сыграть!

Зато антивирусный "редизайн" от креативного агентства Activista получил только положительные отзывы – особенно от любителей музыки. Рекламщики представили, как могли бы выглядеть самые узнаваемые обложки музыкальных альбомов, если бы они агитировали за соблюдение дистанции во время эпидемии. Новый дизайн получили почти полсотни альбомов, в частности, таких легендарных групп, как The Beatles, U2, Queen, Kiss, The Clash и другие.



Альбом The Beatles в современной обработке

Мы переделали обложки знаковых альбомов, чтобы повысить вашу осведомленность о важности пребывания на расстоянии друг от друга, – пояснили в Activista. – Социальная дистанция – это новая норма. 6 футов или 1,8 метра между вами – столько рекомендуют специалисты. Вскоре мы снова сыграем. А пока держите расстояние – это спасет жизнь.

Дорогой вирус

Интересно, что некоторые рекламные постеры, которые сейчас активно распространяются в сетях, как мотивирующие картинки против коронавируса, были созданы... еще до начала эпидемии.

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Так, в сентябре прошлого года (напомним, что COVID-19 начал распространяться в декабре) турецкая страховая компания AKSigorta запустила акцию "Один вирус может стоить вам дома (или машины)".



AKSigorta: вирус может стоить дома

Инсайт от страховой: чтобы маленький вирус не нанес больших финансовых потерь – к вашим услугам программа "Major medical insurance" от AKSigorta.

Классика на новый лад

Не остались в стороне от мировых тенденций и известные украинские дизайнеры. Пожалуй, больше всего среди них "натворил" Игорь Ревенко, который стильно переделал логотипы многих известных компаний, которые работают в Украине (об этом мы рассказывали в предыдущем материале), и обложки книг "в стиле карантина".

Каждый реагирует на карантин и пандемию по-своему: кто-то затаривает гречку, кто-то шутит в твиттере, артисты дают онлайн-концерты... Как дизайнер я открыл фотошоп и немного покреативил. Кроме иронии, это еще и хороший способ напомнить всем об очевидных правилах безопасности, – сказал Ревенко изданию Ain.ua.

Особенно удачными у Игоря вышли обложки некоторых книг. Вот, например!



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