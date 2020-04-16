Світові бренди оголосили "рекламну" війну коронавірусу

Багато відомих компаній зараз намагаються "вбити двох зайців" – вони ведуть активну боротьбу з епідемією COVID-19 і заодно рекламують себе. У декого це виходить дуже креативно.

Сайт 24 каналу розповідав раніше, як світові бренди використовують креатив для боротьби з корона вірусом. Зокрема, створюють свої тимчасові логотипи, які наочно закликають усіх дотримуватися правил карантину. Інший цікавий маркетинговий хід – мотивуючі картинки і соціальні ролики, які не лише поширюють важливу "антивірусну" інформацію, а ще й ненав’язливо рекламують бренд. До вашої уваги – кілька яскравих прикладів.

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Порно проти вірусу

Одним з найактивніших творців мотивуючих картинок про коронавірус несподівано став… PornHub. Хоча його головна функція, власне, показувати відео, а не статику – та й то для дорослих.

Нагадаємо, що сервіс розпочав свою – досить своєрідну – боротьбу з епідемією ще в середині березня, коли надав безкоштовний преміум-доступ до своїх відео громадянам Італії. В цій країні якраз стався шалений спалах COVID-19, і амурні аппенінці змушені були сумувати вдома. А коли вірус почав стрімко ширитися, PornHub вирішив тішити взагалі всіх на світі бажаючих і відкрив безкоштовну "гарячу лінію". А щоб користувачі сервісу проводили час не тільки приємно, але й корисно, на ресурсі почали з’являтися антивірусні постери з багатозначними слоганами. Наприклад: "Все добре. Ти можеш помацати себе" або "Кінець наближається. Ти також повинен..."



PornHub радить…

Картинки PornHub про вірус сподобалися багатьом, і вони вірусно (клин клином!) почали ширитися мережами – уже з коментарями або як частина мемів. І зараз компанія вже задумалася про нову кампанію проти коронавірусу в соцмережах.

Після епідемії – на весілля

Тему "Кохання і коронавірус" – тільки із зовсім іншим акцентом – використав також іспанський весільний бренд Pronovaris. Днями він запустив колекцію нарядів для співробітниць шпиталів, які лікують зараз хворих на COVID-19. Всі працівниці закладів, заручені під час карантину, зможуть отримати безкоштовну весільну сукню до 31 серпня 2020 року.



Pronovaris подарує весільні сукні

Спойлер як покарання

Заклик залишатися вдома отримав оригінальну реалізацію у концепції реклами Netflix, яку розрибила Miami Ad School. Уявіть, ви вийшли з квартири, йдете вулицею і думаєте про те, що ввечері подивитеся улюблений серіал… Аж тут бачите великий баннер, на якому… спойлер очікуваного фільму!



Netflix "не пускає" на вулицю

Девіз рекламної кампанії:

Якщо вірус не заважає вам виходити на вулицю, то завадять спойлери!

Грай у баскетбол вдома!

Зі слова "якщо" починає своє звернення до всіх команія Nike, а потім тисне на амбітність кожної людини. Рекламний постер закликає: "Якщо ти мріяв грати для мільйонів у всьому світі, то це твій шанс. Грай вдома, грай для світу".

Грай вдома!

Цей плакат так сподобався легендарному баскетболісту Майклу Джордану, який багато років був обличчям бренду Nike, що він поширив його на своїй сторінці в Twitter.

Автостиль у квартирі

Авто і домашній карантин – на перший погляд, речі несумісні. Хіба що в гаражі сидіти… Але компанія Nissan знайшла елегантний маркетинговий хід – у своїй рекламі вона замінила домашні крісла і дивани на автомобільні сидіння.





Nissan закликає лишатися вдома

Слоган "A Safety Driven Lifestyle" ("Стиль життя, керований безпекою") тут виявився дуже доречним.

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Будь корисним на дивані!

Ресторани швидкого харчування Burger King залишаються закритими в країнах, де вирує епідемія коронавірусу. І щоб клієнти зовсім не засумували за улюбленими смаколиками, компанія почала поширювати в соцмережах апетитні картинки з інгредієнтами найпопулярніших гамбургерів. Отож фанати тепер не лише згадують їх і "слину пускають", а й самі можуть приготувати улюблену страву вдома на карантині.



Burger King поділився рецептом

Burger King, до речі, попіклувався не лише про харчування і дозвілля прихильників, але й про здоров’я. На багатьої ресторанах в Європі та Латинській Америці змінилися вивіски – замість традиційної "Home of the whopper" ("Дім воппера") тепер там "Stay home" ("Залишайся вдома"). Просто і зі смаком!



"Дім воппера" тимчасово закритий

Але на цьому компанія не зупинилася і випустила в США ще й рекламне відео, в якому також закликає залишатися вдома і, звісно, робити… замовлення в Burger King (бізнес є бізнес!).

Ролик іронізує над класичною патріотичною рекламою. Голос за кадром пафосно закликає: "Твоя країна потребує тебе! " А щоб бути корисним – треба лежати на дивані й спілкуватися онлайн з Burger King. Якщо замовлення вийде більше 10 доларів – доставка безкоштовна.

"Патріотична" реклама Burger King: дивіться відео

Треба зазначити, що Burger King експлуатує тему з епідемією не "за спасибі". У рамках рекламної кампанії ресторани роздадуть медичним працівникам 250 тисяч вопперів. Також мережа запустила збір коштів для наукових і медичних організацій, які ведуть важку боротьбу з корона вірусом.

Не облизуй пальці!

Тим часом, конкурент Burger King – мережа KFC навпаки призупинила потужну рекламну компанію через той-таки коронавірус. Їхні банери і ролики зі смачними наїдками та облизуванням пальців були дуже популярними. Але грянула епідемія, пішла інформаційна хвиля про дотримання гігієни… Звісно, сцени з героями, які облизують пальці, – тепер, скоріше, антиреклама!



KFC тепер піклується про гігієну

Не виходьте!

З традиційним для себе мінімалізмом закликала всіх залишатися вдома транснаціональна корпорація ІКЕА, яка розробляє та продає меблі, кухонну техніку та аксесуари для дому.

"Деревообробники" зробили максимально просту інструкцію на час карантину.



ІКЕА в своєму стилі

Окремо, але разом

Деяким американцям не сподобалася антивірусна реклама телемедичної компанії Ro. Її слоган на банері традиційний та актуальний – "Stay apart. Together" ("Залишайтеся окремо. Разом"). Але поруч зображений прапор США, на якому зірки розташовані далеко одна від одної. Звісно, що не всім патріотам такий "розклад" до душі. Але, можливо, Ro саме цього й добивалася – скандалу і резонансу?



Ro розвела американські зірки

Тримайте відстань – щоб потім зіграти!

Зате антивірусний "редизайн" від креативної агенції Activista отримав лише позитивні відгуки – особливо від любителів музики. Рекламщики представили, як могли б виглядати найбільш впізнавані обкладинки музичних альбомів, якби вони агітували за дотримання дистанції від час епідемії. Новий дизайн отримали майже пів сотні альбомів, зокрема, таких легендарних гуртів, як The Beatles, U2, Queen, Kiss, The Clash та інші.



Альбом The Beatles у сучасній обробці

Ми переробили обкладинки знакових альбомів, щоб підвищити вашу обізнаність про важливість перебування на відстані один від одного, – пояснили в Activista. – Соціальна дистанція – це нова норма. 6 футів або 1,8 метра між вами – стільки рекомендують фахівці. Незабаром ми знову зіграємо. А поки тримайте відстань – це врятує життя.

Дорогий вірус

Цікаво, що деякі рекламні постери, які зараз активно поширюються мережами, як мотивуючі картинки проти коронавірусу, були створені… ще до початку епідемії.

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Так, у вересні минулого року (нагадаємо, що COVID-19 почав поширюватися у грудні) турецька страхова компанія AKSigorta запустила акцію "Один вірус може вартувати вам будинку (або машини)".



AKSigorta: вірус може вартувати будинку

Інсайт від страхової: аби маленький вірус не завдав великих фінансових втрат – до ваших послуг програма "Major medical insurance" від AKSigorta.

Класика на новий лад

Не залишились осторонь світових тенденцій і відомі українські дизайнери. Мабуть, найбільше серед них "натворив" Ігор Ревенко, який стильно переробив логотипи багатьох відомих компаній, які працюють в Україні (про це ми розповідали в попередньому матеріалі), і обкладинки книг "у стилі карантину".

Кожен реагує на карантин і пандемію по-своєму: хтось затарює гречку, хтось жартує у твіттері, артисти дають онлайн-концерти... Як дизайнер я відкрив фотошоп і трохи покреативив. Крім іронії, це ще й хороший спосіб нагадати всім про очевидні правила безпеки, – сказав Ревенко виданню Ain.ua.

Особливо вдалими в Ігоря вийшли обкладинки деяких книг. Ось, наприклад!



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