Коронавірус і фейки: як брехали про "хімічну атаку" в Україні та дельфінів у Венеції

Епідемія коронавірусу – благодатна пора для творців фейків. Бо налякані люди втрачають здатність критично мислити і починають вірити навіть у відверту брехню.

Найпоширеніші нині фейки – про цілющі ліки від Covid-2019. Такі новини з’являються майже щодня в медіа і соцмережах. А рекламою "рятівних препаратів" не гребують навіть деякі провідні телеканали. Ми навмисне не згадуватимемо назви диво-ліків, аби зайве їх не піарити. Лише вкотре нагадаємо: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) категорично заявляє, що ліків від коронавірусу ще немає. І найближчим часом вони не з'являться, бо лише в лютому почалися перші тести на людях.

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Так само не варто довіряти інформації, де джерелом є невідомий "лікар з Китаю, який перехворів коронавірусом", таємничий "вірусолог з МОЗ Італії", секретний "брат керівника відділу Офісу президента", знайома "українка, яку не поклали до лікарні в США" і т.п.

99% подібних новин – відверті фейки.

"Хімічна атака" проти коронавірусу

Іноді сенсації з’являються такі абсурдні, що, здавалося б, у них повірити нереально. Але тут, мабуть, спрацьовує правило головного пропагандиста нацистської Німеччини Геббельса: "Чим нахабніша брехня, тим швидше в неї повірять". Судіть самі.



Фейк про розпилювання хімікатів з вертольотів

Після того, як в Україні оголосили карантин, мережами почала ширитися інформація, що з 23:00 16-го до 5:00 17 березня над деякими великими містами з вертольотів розпилюватимуть хімічні речовини для дезінфекції. Зокрема, така "профілактика" мала відбутися у Києві, Львові та Тернополі. Уявляєте, як з неба окроплюють, наприклад, столицю, площа якої майже 900 квадратних кілометрів?! Маячня несусвітня! Але вразливі українці так перейнялися проблемою, що почали турботливо попереджати один одного в соцмережах: не виходьте на вулицю, сидіть удома... Потім естафету підхопили деякі нерозважливі ЗМІ. Істерія стала такою масовою і загрозливою, що довелося втрутитися СБУ. Силовики спростували "хімічну атаку" з неба і пообіцяли покарати тих, хто створює фейки.

До боротьби з цією та іншими брехливими новинами долучилася Кіберполіція України. В останньому своєму звіті ця організація повідомила, що під час моніторингу мережі виявила майже 170 неправдивих повідомлень про коронавірус. Деяких осіб правоохоронці ідентифікували і провели з ними профілактичні бесіди. 45 "байкарів" уже видалили майже 80 неправдивих повідомлень.

Щодо громадян, які відмовилася видаляти провокаційні публікації, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. На цей час таких осіб – 24, – повідомили кіберполіцейські.

Брехня про Папу

Але фейки – не суто українська проблема, а загальносвітова. Так, за кордоном (втім, як і у нас) дуже популярна тема – "Коронавірус і відомі персони". Кого тільки не записували жертвою Covid-2019…



Фото, де Папа Римський кашляє, стали "аргументом" для новин про його захворювання на коронавірус

Одним з перших – ще наприкінці лютого – постраждав Папа Римський Франциск. Впливовий британський журнал MCM, посилаючись на джерело у Ватикані, повідомив про коронавірус у понтифіка. Новину стрімко підхопили інші ЗМІ. Пресслужба Франциска оперативно спростувала інформацію: "У Папи Римського лише невеликий кашель". Але кому ж це цікаво?! Коронавірус – інша річ! Керівники МСМ потім виправдовувалися, що на їхній сайт хтось влаштував хакерську атаку і розмістив на шпальтах фейкову новину. Але при цьому журнал ще два дні не видаляв новину і збирав трафік.

Місія в карантині

Показовим є ще один фейк – про карантин зіркового актора Тома Круза. Ну куди ж без Голлівуду!?

Знімальна група фільму "Місія нездійсненна-7", де в головну роль виконує Круз, якраз працювала в італійській Венеції, коли до міста нагрянув Covid-2019 і почався карантин. Групу запроторили в ізоляцію. Британська Daily Mail написала, що у Тома запідозрили коронавірус, і він сидить під замком у готелі "Палаццо Грітті" в номері з видом на Гранд-канал Венеції. Під готелем зібралися десятки папарацці, які пильно спостерігали за вікнами в надії сфотографувати бідолагу Круза. Багаточислені фанати молилися за здоров’я кумира…

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А тим часом сам Круз відпочивав удома – на своїй віллі поблизу Лос-Анжелеса. Бо він навіть не приїздив до Італії. Група працювала там без нього. Але хитрі журналісти зрозуміли, що без зірки сенсації не буде – і приплели до купи Тома. Ось так народжуються фейки.

Удар в штангу

Непереливки днями було іншій зірковій персоні – футболісту Кріштіану Роналду.



Кріштіану Роналду став жертвою фейку

Наляканий коронавірусом світ щиро розчулився після оприлюднення новини про благородний вчинок гравця-мільйонера. Популярне іспанське видання Marca (це не якийсь "зливний бачок", а солідне медіа) повідомило, що Кріштіану віддає власну мережу готелів під лікарні для людей, яких відправлять на карантин через коронавірус.

Роналду завжди був людиною, дуже обізнаною у суспільстві, тому він збирається перетворити свої готелі в Португалії на лікарні, щоб допомогти у боротьбі з пандемією. Хворі зможуть проживати там безкоштовно на час лікування. Також футболіст буде особисто платити лікарям і робочим в готелях, – написала Marca.

Але згодом новина зникла з сайту видання – тихцем-нихцем, без спростування... Інші медіа перевірили інформацію про нечувану щедрість Роналду – і були прикро здивовані. Так, журналіст нідерландського RTL Nieuws подзвонив лісабонський готель Pestana CR7 і почув у відповідь: "Ми залишаємося готелем і не плануємо бути лікарнею".

Тим часом, сам Кріштіану ніяк не прокоментував новини про перепрофілювання готелів. Він закрився на своїй віллі на острові Мадейра для карантину – бо два його одноклубники з італійського "Ювентуса" захворіли на коронавірус. Та це не завадило Роналду все ж долучитися до боротьби з епідемією.

Футболіст разом зі своїм агентом Жорже Мендешом профінансують облаштування трьох відділень інтенсивної терапії у двох португальських клініках. Два крила інтенсивної терапії будуть створенні у двох лікарнях Лісабонського університету, ще одне – в університетському госпіталі в Порту. Кожне крило буде повністю обладнане всім необхідним для догляду за критично хворими пацієнтами з коронавірусом і розраховане на 10 ліжок. Цю інформацію вже підтвердили в обох університетах.

Дельфіни не винні

Проте найбільшим розчарування стали фейки не про зіркових персони, а про… тварин.

Тисячі сайтів і телеканалів дружно поширили інформацію про італійську Венецію, яка вже довгий час перебуває на жорстому карантині. Через те, що тамтешніми каналами перестали плавати тисячі катерів, вода стала чистішою, й тому до міста буцімто повернулися лебеді і навіть дельфіни, яких не бачили там 60 років. Новини супроводжувалися фотографіями граціозних птахів і милим відео, на якому грайливий дельфін пустує прямо біля пірсу. Деякі користувачі соцмережах ледве не дякували епідемії, що "показала людям, як можна врятувати світ – треба зупинити все".

Тим часом, природним феноменом у Венеції зацікавилися експерти National Geographic, які провели своє розслідування. І виявилося, що творці новин-першоджерел підступно обдурили медіа і мільйони людей. Фото лебедів були відзняті на острові Бурано, який хоч і входить до агломерації Венеції, але знаходиться далеко від основної частини міста. Там птахи і раніше бували досить регулярно, на відміну від центральних каналів. Та головне – фото ці були зроблені задовго до карантину.

Пост-"мільйонер" про дельфінів

З дельфінами історія ще цинічніша. Душевне відео записане в іншому італійському місті – Кальярі, яке розташоване майже за 1000 км від Венеції на острові Сардинія посеред Середземного моря. Там дельфіни – постійні гості. Тож ніякої сенсації. Але фейк спрацював! Відео продовжує ширитися мережами і збирати лайки. На одній із сторінок у Twitter воно вже має більше 1 мільйона переглядів!

Хто створює фейки?

Продукують побрехеньки, переважно, ЗМІ – заради рейтингів і тиражів. Вони ж разом із соцмережами також несуть відповідальність за поширення неправдивої інформації, яку виголошують політики, чиновники, експерти чи невідомі жартівники.

Україні, крім того, варто зважати на інформаційні атаки з боку Росії.

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Ми в стані війни і очевидно, що агресор не забуває про нас, і бореться з нами в інформаційному полі, – сказав у коментарі 24 каналу історик та журналіст Володимир Бірчак. – Є дуже багато міфів і фейків про Covid-19, які мають російське походження, або їх поширюють люди, які працюють на Росію на території України.

За словами експерта, РФ запускає зараз безліч фейків не лише в Україні. До прикладу, на російському сайті Фонду стратегічної культури з'явилась конспірологічна стаття про те, що коронавірус – це задум Римського клубу, щоб винищити значну частину населення провідних країн, які потім опиняться під жорстким керівництвом підступних міжнародних кланів. Отака нова версія "всесвітньої змови".

Крім цього, каже Бірчак, контррозвідка Німеччини взялася зараз за телеканал Russia Today Deutsch, який поширює багато фейків про коронавірус – зокрема, програму "Епідемія, якої не було" у ФРН проглянули 650 тисяч людей.



Міфи та правда про коронавірус