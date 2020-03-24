Кіберполіція видалила 80 фейків про коронавірус із мережі: деталі
Правоохоронці продовжують активно боротися із фейковими повідомленнями про Covid-2019 в Україні та шахраями, які користуються напруженою ситуацією у державі. Так, за час моніторингу у мережі кіберполіція виявила майже 170 неправдивих повідомлень про коронавірус у країні.
Деяких осіб правоохоронці ідентифікували. З ними проводять профілактичні бесіди та надає роз’яснення. Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.
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Завдяки цій роботі, від початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. Щодо громадян, які відмовилася видаляти провокаційні публікації, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. На цей час таких осіб – 24,
– йдеться у повідомленні.
Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії.
Переважно зловмисники "продають" маски та антисептики. Відповідні оголошення люди знаходять у соціальних мережах, месенджерах тощо. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують. Тож кіберполіція радить купувати товари лише на перевірених ресурсах.
Які фейки про коронавірус вже гуляли мережею
- Мешканцям Львова та Тернополя приходили повідомлення про те, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів. Схожа інформація надходить жителям Києва.
- Була також неправдива інформація про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
- Також в Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей. Це також виявилося брехнею.
- Неправдивою є також інформація про те, що у львівській маршрутці побили чоловіка, який кашляв. (Мовляв, пасажири подумали, що у нього коронавірус).
- Зірковий португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував переробити власні готелі під лікарні для людей, які захворіють на коронавірус та будуть перебувати на карантині. Однак згодом виявилося, що ця новина стала фейком.