Кіберполіція видалила 80 фейків про коронавірус із мережі: деталі

Правоохоронці продовжують активно боротися із фейковими повідомленнями про Covid-2019 в Україні та шахраями, які користуються напруженою ситуацією у державі. Так, за час моніторингу у мережі кіберполіція виявила майже 170 неправдивих повідомлень про коронавірус у країні.

Деяких осіб правоохоронці ідентифікували. З ними проводять профілактичні бесіди та надає роз’яснення. Про це інформує пресслужба Кіберполіції України.

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Завдяки цій роботі, від початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. Щодо громадян, які відмовилася видаляти провокаційні публікації, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності. На цей час таких осіб – 24,

– йдеться у повідомленні.

Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії.

Переважно зловмисники "продають" маски та антисептики. Відповідні оголошення люди знаходять у соціальних мережах, месенджерах тощо. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують. Тож кіберполіція радить купувати товари лише на перевірених ресурсах.

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