Десять фейків і спекуляцій про коронавірус від українських політиків
Громадська організація "Комітет виборців України" назвала 10 спекуляцій українських політиків на тему коронавірусу. Усі ці абсурдні заяви міністри і нардепи різних фракцій та скликань робили публічно.
ТОП 10 абсурдних заяв українських політиків на тему коронавірусу опублікував КВУ
Читайте також "У Львові побили чоловіка за те, що кашляв": у мережі поширюють черговий фейк
Шахов і "коронавірус у головах чиновників"
Інфікований коронавірусом нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов ще до недуги виступав у Раді та стверджував, що коронавірусу не існує: "Коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус у головах чиновників".
Коли ж Шахов сам занедужав на коронавірус, то сказав таке: "Мої виборці зверталися, щоб я проїхався по всіх міністерствах, по усьому Кабінету Міністрів, Верховній Раді".
Бужанський і фейкова бійка у Львові
Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський поширив фейкове відео про те, як жителі Львова нібито побили і виштовхали з автобуса пасажира, який закашлявся. Політик навіть провів паралелі із "Львівським погромом 1941 року". В СБУ заявили, що поширене відео є фейком.
Богуцька, алкоголь і секс
Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька поділилась власним рецептом боротьби з коронавірусом:
"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс".
Дубінський та евакуація українців
Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський використав тему протестів у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих із Китаю українців для роздмухування паніки та заробляння політичних балів.
"Хочу заспокоїти всіх жителів Обухівського району – жодного розміщення карантинних громадян з Китаю на території району не буде. Щойно домігся такого рішення від МОЗ", – заявляв Дубінський.
Кива і Сталін
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував ситуацію з коронавірусом цитатою Сталіна: "Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести лад в нашій країні".
Столар і респіратори
Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар організував масштабну піар-кампанію навколо передачі представниками його команди респіраторів та інших захисних засобів до лікарень Києва. Інформацію про допомогу від нардепа поширили на кількох центральних телеканалах та у низці інтернет-ЗМІ.
Ємець і вірус, що не вражає дітей
Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні парламентського комітету зробив неоднозначну заяву про потенційну кількість хворих від коронавірусу, чим міг спричинити поширення паніки.
Цей вірус – він дітей не вражає. Зараз помруть всі пенсіонери,
– заявив голова МОЗ.
До теми Київ не перекриватиме в'їзд у місто: у мережі поширюють новий фейк
Шарій і пропаганда паніки
Лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій поширював паніку щодо коронавірусу. Він заявив, що коронавірус вирує в Західній Україні ще з січня. Його партія масово роздає інформаційні матеріали про поширення хвороби в агітаційних наметах та під партійними прапорами.
Василевська-Смаглюк і коронавірус у маркетингу
Народна депутатка від "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус маркетинговим ходом: "Я вважаю, що це маркетинговий хід (про коронавірус)".
Симоненко і кубинські комуністи
Лідер забороненої "Комуністичної партії України" Петро Симоненко публічно звернувся по допомогу в боротьбі з коронавірусом до першого секретаря Центрального комітету Компартії Куби Рауля Кастро: "Ми дуже сподіваємося, що кубинські товариші знайдуть можливість направити в Україну фахівців-медиків".