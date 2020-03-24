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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Десять фейків і спекуляцій про коронавірус від українських політиків

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      Десять фейків і спекуляцій про коронавірус від українських політиків / Колаж 24 каналу

      Громадська організація "Комітет виборців України" назвала 10 спекуляцій українських політиків на тему коронавірусу. Усі ці абсурдні заяви міністри і нардепи різних фракцій та скликань робили публічно.

      ТОП 10 абсурдних заяв українських політиків на тему коронавірусу опублікував КВУ

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      Шахов і "коронавірус у головах чиновників"

      Інфікований коронавірусом нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов ще до недуги виступав у Раді та стверджував, що коронавірусу не існує: "Коронавірусу ніякого немає, а є коронавірус у головах чиновників".

      Коли ж Шахов сам занедужав на коронавірус, то сказав таке: "Мої виборці зверталися, щоб я проїхався по всіх міністерствах, по усьому Кабінету Міністрів, Верховній Раді".

      Бужанський і фейкова бійка у Львові

      Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський поширив фейкове відео про те, як жителі Львова нібито побили і виштовхали з автобуса пасажира, який закашлявся. Політик навіть провів паралелі із "Львівським погромом 1941 року". В СБУ заявили, що поширене відео є фейком.

      Богуцька, алкоголь і секс

      Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька поділилась власним рецептом боротьби з коронавірусом:

      "Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс".

      Дубінський та евакуація українців

      Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський використав тему протестів у Нових Санжарах проти розміщення евакуйованих із Китаю українців для роздмухування паніки та заробляння політичних балів.

      "Хочу заспокоїти всіх жителів Обухівського району – жодного розміщення карантинних громадян з Китаю на території району не буде. Щойно домігся такого рішення від МОЗ", – заявляв Дубінський.

      Кива і Сталін

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував ситуацію з коронавірусом цитатою Сталіна: "Як нам сьогодні не вистачає такої особистості, щоб навести лад в нашій країні".

      Столар і респіратори

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар організував масштабну піар-кампанію навколо передачі представниками його команди респіраторів та інших захисних засобів до лікарень Києва. Інформацію про допомогу від нардепа поширили на кількох центральних телеканалах та у низці інтернет-ЗМІ.

      Ємець і вірус, що не вражає дітей

      Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець на засіданні парламентського комітету зробив неоднозначну заяву про потенційну кількість хворих від коронавірусу, чим міг спричинити поширення паніки.

      Цей вірус – він дітей не вражає. Зараз помруть всі пенсіонери,
      – заявив голова МОЗ.

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      Шарій і пропаганда паніки

      Лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій поширював паніку щодо коронавірусу. Він заявив, що коронавірус вирує в Західній Україні ще з січня. Його партія масово роздає інформаційні матеріали про поширення хвороби в агітаційних наметах та під партійними прапорами.

      Василевська-Смаглюк і коронавірус у маркетингу

      Народна депутатка від "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк назвала коронавірус маркетинговим ходом: "Я вважаю, що це маркетинговий хід (про коронавірус)".

      Симоненко і кубинські комуністи

      Лідер забороненої "Комуністичної партії України" Петро Симоненко публічно звернувся по допомогу в боротьбі з коронавірусом до першого секретаря Центрального комітету Компартії Куби Рауля Кастро: "Ми дуже сподіваємося, що кубинські товариші знайдуть можливість направити в Україну фахівців-медиків".

      фейки про коронавірус правда про коронавірус
      Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Анатолій Шарій Сергій Шахов Петро Симоненко Ілля Кива Олександр Дубінський Максим Бужанський Здоров'я Фейки про коронавірус Ілля Ємець Слуга народу Верховна Рада Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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