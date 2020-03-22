"У Львові побили чоловіка за те, що кашляв": у мережі поширюють черговий фейк

Працівники Служби безпеки України спростували черговий фейк про коронавірус. У мережі поширювалося відео про те, що у міському транспорті одного з українських міст сталася бійка, бо один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу.

Кіберфахівці встановили, що цей конфлікт насправді зафіксували значно раніше і він жодним чином не пов'язаний з коронавірусом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці СБУ.

Важливо Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус

Також працівники СБУ з'ясували, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти", зокрема й проросійські. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах.

Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли «відлітати» гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці,

– зазначили у СБУ.

Наразі співробітники СБУ намагаються встановити та притягнути до відповідальності людей, які свідомо поширили неправдиву інформацію. У СБУ відзвітували, що протягом тижня виявили 8 людей, що розповсюджували фейки про коронавірус.

Фейки про коронавірус