"У Львові побили чоловіка за те, що кашляв": у мережі поширюють черговий фейк
Працівники Служби безпеки України спростували черговий фейк про коронавірус. У мережі поширювалося відео про те, що у міському транспорті одного з українських міст сталася бійка, бо один з пасажирів нібито кашляв та мав ознаки коронавірусу.
Кіберфахівці встановили, що цей конфлікт насправді зафіксували значно раніше і він жодним чином не пов'язаний з коронавірусом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці СБУ.
Важливо Дезінфекція з вертольотів: у соцмережах поширюють фейки про коронавірус
Також працівники СБУ з'ясували, що першоджерелами розміщення цього відео стали "боти", зокрема й проросійські. Згодом ці матеріали стали активно поширювати на сепаратистських та проросійських ресурсах.
Друзі, у соцмережах – черговий фейк про коронавірус. Не встигли «відлітати» гвинтокрили, які мали розпилювати вночі дезінфекційні засоби, як наші кіберфахівці зафіксували спроби розповсюдження нової нісенітниці,
– зазначили у СБУ.
Наразі співробітники СБУ намагаються встановити та притягнути до відповідальності людей, які свідомо поширили неправдиву інформацію. У СБУ відзвітували, що протягом тижня виявили 8 людей, що розповсюджували фейки про коронавірус.
Фейки про коронавірус
- Мешканцям Львова та Тернополя приходили повідомлення про те, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів. Схожа інформація надходить жителям Києва.
- Була також неправдива інформація про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
- Також в Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей. Це також виявилося брехнею.
- Зірковий португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував переробити власні готелі під лікарні для людей, які захворіють на коронавірус та будуть перебувати на карантині. Однак згодом виявилося, що ця новина стала фейком.