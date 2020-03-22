"Во Львове избили мужчину за то, что кашлял": в сети распространяют очередной фейк

Сотрудники Службы безопасности Украины опровергли очередной фейк о коронавирусе. В сети распространялось видео о том, что в городском транспорте одного из украинских городов произошла драка, потому что один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса.

Киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле зафиксировали значительно раньше и он никак не связан с коронавирусом. Об этом сообщили на фейсбук-странице СБУ.

Важно Дезинфекция с вертолетов: в соцсетях распространяют фейки о коронавирусе

Также работники СБУ выяснили, что первоисточниками размещения этого видео стали "боты", в том числе и пророссийские. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

Друзья, в соцсетях – очередной фейк о коронавирусе. Не успели "улететь" вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфицирующие средства, как наши киберспециалисты зафиксировали попытки распространения новой ерунды,

– отметили в СБУ.

Сейчас сотрудники СБУ пытаются установить и привлечь к ответственности людей, которые сознательно распространили ложную информацию. В СБУ отчитались, что в течение недели обнаружили 8 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе.

Фейки про коронавирус