15:50
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Десять фейков и спекуляций о коронавирусе от украинских политиков

      - Читати новину українською

      Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала 10 спекуляций украинских политиков на тему коронавируса. Все эти абсурдные заявления министры и нардепы различных фракций и созывов делали публично.

      ТОП 10 абсурдных заявлений украинских политиков на тему коронавируса опубликовал КИУ

      Читайте также "Во Львове избили мужчину за то, что кашлял": в сети распространяют очередной фейк

      Шахов и "коронавирус в головах чиновников"

      Инфицированный коронавирусом нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов еще до болезни выступал в Раде и утверждал, что коронавируса не существует: "Коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах чиновников".

      Когда же Шахов сам заболел коронавирусом, сказал следующее: "Мои избиратели обращались, чтобы я проехался по всем министерствам, по всему Кабинету Министров, Верховной Раде".

      Бужанский и фейковая драка во Львове

      Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский распространил фейковое видео о том, как жители Львова якобы избили и вытолкали из автобуса пассажира, который закашлялся. Политик даже провел параллели с "Львовским погромом 1941 года". В СБУ заявили, что распространенное видео является фейком.

      Богуцкая, алкоголь и секс

      Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поделилась собственным рецептом борьбы с коронавирусом:

      "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс".

      Дубинский и эвакуация украинцев

      Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский использовал тему протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев для раздувания паники и зарабатывания политических баллов.

      "Хочу успокоить всех жителей Обуховского района – никакого размещения карантинных граждан из Китая на территории района не будет. Только что добился такого решения от Минздрава", – заявлял Дубинский.

      Кива и Сталин

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал ситуацию с коронавирусом фразой о Сталине: "Как нам сегодня не хватает такой личности, чтобы навести порядок в нашей стране".

      Столар и респираторы

      Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар организовал масштабную пиар-кампанию вокруг передачи представителями его команды респираторов и других защитных средств в больницы Киева. Информацию о помощи от нардепа распространили на нескольких центральных телеканалах и в ряде интернет-СМИ.

      Емец и вирус, который не поражает детей

      Министр здравоохранения Илья Емец на заседании парламентского комитета сделал неоднозначное заявление о потенциальном количестве заболевших коронавирусом, чем мог повлечь распространение паники.

      Этот вирус – он детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры,
      – заявил глава Минздрава.

      К теме Киев не перекрывать въезд в город: в сети распространяют новый фейк

      Шарий и пропаганда паники

      Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий распространял панику про коронавирус. Он заявил, что коронавирус бушует в Западной Украине еще с января. Его партия массово раздает информационные материалы о распространении болезни в агитационных палатках и под партийными флагами.

      Василевская-Смаглюк и коронавирус в маркетинге

      Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус маркетинговым ходом: "Я считаю, что это маркетинговый ход (о коронавирусе)".

      Симоненко и кубинские коммунисты

      Лидер запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко публично обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к первому секретарю Центрального комитета Компартии Кубы Раулю Кастро: "Мы очень надеемся, что кубинские товарищи найдут возможность направить в Украину специалистов-медиков".

      фейки про коронавірус правда про коронавірус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Анатолий Шарий Сергей Шахов Петр Симоненко Илья Кива Олександр Дубинский Максим Бужанский Здоровье Фейки про коронавирус Илья Емец Слуга народа Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Каким будет мир после коронавируса, – Financial Times
      Світові Медіа
      сегодня , 14:43 Новости коронавируса 24 марта: в Украине почти 100 случаев
      Соломія Ніколайчук
      22 марта , 19:16 Мировой кризис в 2020 году и быстрое восстановление: что прогнозируют экономисты банков США
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 11:59 Легендарная Патти Смит впервые выступит в Киеве
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:33 Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
      Ігор Саджениця
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук