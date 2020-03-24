Десять фейков и спекуляций о коронавирусе от украинских политиков
Общественная организация "Комитет избирателей Украины" назвала 10 спекуляций украинских политиков на тему коронавируса. Все эти абсурдные заявления министры и нардепы различных фракций и созывов делали публично.
ТОП 10 абсурдных заявлений украинских политиков на тему коронавируса опубликовал КИУ
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Шахов и "коронавирус в головах чиновников"
Инфицированный коронавирусом нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов еще до болезни выступал в Раде и утверждал, что коронавируса не существует: "Коронавируса никакого нет, а есть коронавирус в головах чиновников".
Когда же Шахов сам заболел коронавирусом, сказал следующее: "Мои избиратели обращались, чтобы я проехался по всем министерствам, по всему Кабинету Министров, Верховной Раде".
Бужанский и фейковая драка во Львове
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский распространил фейковое видео о том, как жители Львова якобы избили и вытолкали из автобуса пассажира, который закашлялся. Политик даже провел параллели с "Львовским погромом 1941 года". В СБУ заявили, что распространенное видео является фейком.
Богуцкая, алкоголь и секс
Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая поделилась собственным рецептом борьбы с коронавирусом:
"Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс".
Дубинский и эвакуация украинцев
Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский использовал тему протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев для раздувания паники и зарабатывания политических баллов.
"Хочу успокоить всех жителей Обуховского района – никакого размещения карантинных граждан из Китая на территории района не будет. Только что добился такого решения от Минздрава", – заявлял Дубинский.
Кива и Сталин
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива прокомментировал ситуацию с коронавирусом фразой о Сталине: "Как нам сегодня не хватает такой личности, чтобы навести порядок в нашей стране".
Столар и респираторы
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар организовал масштабную пиар-кампанию вокруг передачи представителями его команды респираторов и других защитных средств в больницы Киева. Информацию о помощи от нардепа распространили на нескольких центральных телеканалах и в ряде интернет-СМИ.
Емец и вирус, который не поражает детей
Министр здравоохранения Илья Емец на заседании парламентского комитета сделал неоднозначное заявление о потенциальном количестве заболевших коронавирусом, чем мог повлечь распространение паники.
Этот вирус – он детей не поражает. Сейчас умрут все пенсионеры,
– заявил глава Минздрава.
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Шарий и пропаганда паники
Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий распространял панику про коронавирус. Он заявил, что коронавирус бушует в Западной Украине еще с января. Его партия массово раздает информационные материалы о распространении болезни в агитационных палатках и под партийными флагами.
Василевская-Смаглюк и коронавирус в маркетинге
Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус маркетинговым ходом: "Я считаю, что это маркетинговый ход (о коронавирусе)".
Симоненко и кубинские коммунисты
Лидер запрещенной "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко публично обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к первому секретарю Центрального комитета Компартии Кубы Раулю Кастро: "Мы очень надеемся, что кубинские товарищи найдут возможность направить в Украину специалистов-медиков".