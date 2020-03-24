Киберполиция удалила 80 фейков о коронавирусе из сети: детали

Правоохранители продолжают активно бороться с фейковыми сообщениями о Covid-2019 в Украине и мошенниками, которые пользуются напряженной ситуацией в государстве. Так, за время мониторинга в сети киберполиция обнаружила почти 170 ложных сообщений о коронавирусе в стране.

Некоторых лиц правоохранители идентифицировали. С ними проводят профилактические беседы и разъяснения. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

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Благодаря этой работе, с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений. Что касается граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В настоящее время таких лиц – 24

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях.

Преимущественно злоумышленники "продают" маски и антисептики. Соответствующие объявления люди находят в социальных сетях, мессенджерах и тому подобном. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиции советует покупать товары только на проверенных ресурсах.

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