Киберполиция удалила 80 фейков о коронавирусе из сети: детали
Правоохранители продолжают активно бороться с фейковыми сообщениями о Covid-2019 в Украине и мошенниками, которые пользуются напряженной ситуацией в государстве. Так, за время мониторинга в сети киберполиция обнаружила почти 170 ложных сообщений о коронавирусе в стране.
Некоторых лиц правоохранители идентифицировали. С ними проводят профилактические беседы и разъяснения. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.
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Благодаря этой работе, с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений. Что касается граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В настоящее время таких лиц – 24
– говорится в сообщении.
Кроме этого, в сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях.
Преимущественно злоумышленники "продают" маски и антисептики. Соответствующие объявления люди находят в социальных сетях, мессенджерах и тому подобном. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиции советует покупать товары только на проверенных ресурсах.
Какие фейки о коронавирусе уже гуляли по сети
- Жителям Львова и Тернополя приходили сообщения о том, что якобы их города будут дезинфицировать с вертолетов. Похожая информация поступает жителям Киева.
- Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
- Также в Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Это также оказалось ложью.
- Неправдивой также была информация о том, что в львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
- Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком.