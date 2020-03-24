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      Киберполиция удалила 80 фейков о коронавирусе из сети: детали

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      Правоохранители продолжают активно бороться с фейковыми сообщениями о Covid-2019 в Украине и мошенниками, которые пользуются напряженной ситуацией в государстве. Так, за время мониторинга в сети киберполиция обнаружила почти 170 ложных сообщений о коронавирусе в стране.

      Некоторых лиц правоохранители идентифицировали. С ними проводят профилактические беседы и разъяснения. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

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      Благодаря этой работе, с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений. Что касается граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В настоящее время таких лиц – 24
      – говорится в сообщении.

      Кроме этого, в сервисную службу киберполиции поступило 101 сообщение о мошеннических действиях.

      Преимущественно злоумышленники "продают" маски и антисептики. Соответствующие объявления люди находят в социальных сетях, мессенджерах и тому подобном. Люди перечисляют деньги, однако обещанный товар не получают. Поэтому киберполиции советует покупать товары только на проверенных ресурсах.

      Какие фейки о коронавирусе уже гуляли по сети

      • Жителям Львова и Тернополя приходили сообщения о том, что якобы их города будут дезинфицировать с вертолетов. Похожая информация поступает жителям Киева.
      • Была также ложная информация о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
      • Также в Украине распространили фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек. Это также оказалось ложью.
      • Неправдивой также была информация о том, что в львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял. (Мол, пассажиры подумали, что у него коронавирус).
      • Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Полиция Новости Украины Фейки про коронавирус Кибербезопасность
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