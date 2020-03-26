Росія не забуває про Україну, – експерт назвав джерела фейків про коронавірус

З початку карантину в Україні масово стали розпускатись чутки і жахливі фейки про Covid-19. А одним із джерелів їх поширень є Російська Федерація.

Походження фейків в Україні буває різне – це, насамперед, жарти пересічних людей, сумнівні медіа та політики, які хочуть підняти собі рейтинги, та інформаційні атаки з боку Російської Федерації. Про це в ефірі 24 каналу розповів історик та журналіст Володимир Бірчак.

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"Україна в стані війни і очевидно, що агресор не забуває про нас, і бореться з нами в інформаційному полі. Дуже є багато міфів і фейків про Covid-19, які мають російське походження або їх поширюють люди, які працюють на Росію на території України", – пояснив Бірчак.

За його словами, Росія запускає зараз безліч фейків не лише в Україні. До прикладу, на російському сайті Фонду стратегічної культури з'явилась конспірологічна інформація, що коронавірус – це задум римського клубу, щоб винищити велику частину населення планети Земля, і щоб світові клани могли керувати нею.

Окрім цього, німецька контррозвідка зайнялась зараз телеканалом Russia Today Deutsch, який поширює багато фейків про коронавірус. Зокрема програму "Епідемія, якої не було" в Німеччині проглянуло 650 тисяч людей,

– зазначив історик.

Він додав, що Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли при КГБ був створений так званий відділ Д, який займався дезінформацією.

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