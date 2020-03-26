Росія не забуває про Україну, – експерт назвав джерела фейків про коронавірус
З початку карантину в Україні масово стали розпускатись чутки і жахливі фейки про Covid-19. А одним із джерелів їх поширень є Російська Федерація.
Походження фейків в Україні буває різне – це, насамперед, жарти пересічних людей, сумнівні медіа та політики, які хочуть підняти собі рейтинги, та інформаційні атаки з боку Російської Федерації. Про це в ефірі 24 каналу розповів історик та журналіст Володимир Бірчак.
До слова Кіберполіція видалила 80 фейків про коронавірус із мережі: деталі
"Україна в стані війни і очевидно, що агресор не забуває про нас, і бореться з нами в інформаційному полі. Дуже є багато міфів і фейків про Covid-19, які мають російське походження або їх поширюють люди, які працюють на Росію на території України", – пояснив Бірчак.
За його словами, Росія запускає зараз безліч фейків не лише в Україні. До прикладу, на російському сайті Фонду стратегічної культури з'явилась конспірологічна інформація, що коронавірус – це задум римського клубу, щоб винищити велику частину населення планети Земля, і щоб світові клани могли керувати нею.
Окрім цього, німецька контррозвідка зайнялась зараз телеканалом Russia Today Deutsch, який поширює багато фейків про коронавірус. Зокрема програму "Епідемія, якої не було" в Німеччині проглянуло 650 тисяч людей,
– зазначив історик.
Він додав, що Росія продовжує практику Радянського Союзу, коли при КГБ був створений так званий відділ Д, який займався дезінформацією.
Коментар Володимира Бірчака про розповсюдження фейків про коронавірус: відео
Найпопулярніші фейки про коронавірус:
- Жителям Львівської та Тернопільської областей отримували повідомлення про те, що нібито території дезінфікуватимуть з вертольотів. Щось подібне розповсюджувалось і у Києві.
- В інтернеті розповсюджували неправдиву інформацію про те, що у людей замірятимуть температуру за допомогою лазера.
- Через декілька днів після спалаху в Україні коронавірусу з'явився фейк про одужання від коронавірусу 8 людей.
- Неправдивою є також інформація про те, що у львівській маршрутці побили чоловіка, який кашляв.
- Зірковий португальський футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду запропонував переробити власні готелі під лікарні для людей, які захворіють на коронавірус та будуть перебувати на карантині. Однак згодом виявилося, що ця новина стала фейком.