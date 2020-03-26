Россия не забывает об Украине, – эксперт назвал источники фейков о коронавирусе
С начала карантина в Украине массово стали распускаться слухи и ужасные фейки о Covid-19. А одним из источников их распространений является Российская Федерация.
Происхождение фейков в Украине бывает разное – это, прежде всего, шутки простых людей, сомнительные медиа и политики, которые хотят поднять себе рейтинги, и информационные атаки со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире 24 канала рассказал историк и журналист Владимир Бирчак.
К слову Киберполиция удалила 80 фейков о коронавирусе из сети: детали
"Украина в состоянии войны и очевидно, что агрессор не забывает о нас, и борется с нами в информационном поле. Очень много мифов и фейков о Covid-19, которые имеют российское происхождение или их распространяют люди, которые работают на Россию на территории Украины", – пояснил Бирчак.
По его словам, Россия запускает сейчас множество фейков не только в Украине. К примеру, на российском сайте Фонда стратегической культуры появилась конспирологическая информация, что коронавирус – это замысел римского клуба, чтобы истребить большую часть населения планеты Земля, и чтобы мировые кланы могли управлять ею.
Кроме этого, немецкая контрразведка занялась сейчас телеканалом Russia Today Deutsch, который распространяет много фейков о коронавирусе. В частности программу "Эпидемия, которой не было" в Германии просмотрело 650 тысяч человек
– отметил историк.
Он добавил, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда при КГБ был создан так называемый отдел Д, который занимался дезинформацией.
Комментарий Владимира Бирчака о распространении фейков о коронавирусе: видео
Самые популярные фейки о коронавирусе:
- Жители Львовской и Тернопольской областей получали сообщение о том, что якобы территории будут дезинфицировать с вертолетов. Что-то подобное распространялось и в Киеве.
- В интернете распространяли ложную информацию о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
- Через несколько дней после вспышки в Украине коронавируса появился фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек.
- Неправдива также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял.
- Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком.