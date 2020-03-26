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      Россия не забывает об Украине, – эксперт назвал источники фейков о коронавирусе

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      С начала карантина в Украине массово стали распускаться слухи и ужасные фейки о Covid-19. А одним из источников их распространений является Российская Федерация.

      Происхождение фейков в Украине бывает разное – это, прежде всего, шутки простых людей, сомнительные медиа и политики, которые хотят поднять себе рейтинги, и информационные атаки со стороны Российской Федерации. Об этом в эфире 24 канала рассказал историк и журналист Владимир Бирчак.

      К слову Киберполиция удалила 80 фейков о коронавирусе из сети: детали

      "Украина в состоянии войны и очевидно, что агрессор не забывает о нас, и борется с нами в информационном поле. Очень много мифов и фейков о Covid-19, которые имеют российское происхождение или их распространяют люди, которые работают на Россию на территории Украины", – пояснил Бирчак.

      По его словам, Россия запускает сейчас множество фейков не только в Украине. К примеру, на российском сайте Фонда стратегической культуры появилась конспирологическая информация, что коронавирус – это замысел римского клуба, чтобы истребить большую часть населения планеты Земля, и чтобы мировые кланы могли управлять ею.

      Кроме этого, немецкая контрразведка занялась сейчас телеканалом Russia Today Deutsch, который распространяет много фейков о коронавирусе. В частности программу "Эпидемия, которой не было" в Германии просмотрело 650 тысяч человек
      – отметил историк.

      Он добавил, что Россия продолжает практику Советского Союза, когда при КГБ был создан так называемый отдел Д, который занимался дезинформацией.

      Комментарий Владимира Бирчака о распространении фейков о коронавирусе: видео

      Самые популярные фейки о коронавирусе:

      • Жители Львовской и Тернопольской областей получали сообщение о том, что якобы территории будут дезинфицировать с вертолетов. Что-то подобное распространялось и в Киеве.
      • В интернете распространяли ложную информацию о том, что у людей будут замерять температуру с помощью лазера.
      • Через несколько дней после вспышки в Украине коронавируса появился фейк о выздоровлении от коронавируса 8 человек.
      • Неправдива также информация о том, что во львовской маршрутке избили мужчину, который кашлял.
      • Звездный португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду предложил переделать собственные отели под больницы для людей, которые заболеют коронавирусом и будут находиться на карантине. Однако впоследствии оказалось, что эта новость была фейком.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Фейки про коронавирус Украина – Россия Новости России
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