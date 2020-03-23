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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      БЛОГ Оксана Забужко
      Українська письменниця

      Кремлівська "фабрика брехні", або Мити треба не лише руки, а й вуха

      -
      Володимир Путін / Getty Images

      Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими – краще од країн "Золотого мільярда".

      З чумних хронік: панство кохане, не забуваймо, що мити треба не тільки руки, а й вуха – від російської "фабрики брехні", котра в цій епідемії має свої завдання.

      Зверніть увагу: Падіння економіки і замовчування коронавірусу: як Росія реагує на поширення пандемії

      (– В Італії вже більше вмерло, ніж в Китаї! – збуджено сповістила нам по телефону старенька родичка.
      – А звідки ти знаєш, скільки вмерло в Китаї? – спитала я. – З китайських офіційних джерел?
      – Тьху, – схаменулась тітонька. – Оце я дурна, вже й забула, як в СССР статистику ліпили...)

      Угу, саме так це й працює, і стаття в Financial Times сумлінно фіксує "антиєвропейські" інформстратегії Росії в коронавірусній пандемії, лиш політкоректно не вказує їхньої причини)). Отож нагадаю від себе, що Росія зараз за всяку ціну, з останніх нафтових сил, буде ширити на всі боки образ світу, де найкраще з пандемією нібито дає собі раду РФ, і взагалі авторитарні режими – краще од країн "Золотого мільярда" (звідси й вкид, ніби "Китай упорався, бо там порядок"!), і на те є проста й очевидна причина: в Росії на 22 квітня заплановано референдум з нової конституції (леґітимізація авторитаризму), а на 9 травня – грандіозне "шоу побєдобєсія" на Красній площі, яке має стати остаточним тріумфом режиму)). Тобто, планам Кремля на цю весну карантин із забороною масових зібрань КАТЕГОРИЧНО ПРОТИПОКАЗАНИЙ!!!

      У Москві вже сповістили, що інші дати, крім 22 квітня, "не розглядаються", а в Санкт-Петербурзі міська влада заявила про 9 мая: "что бы там ни было, в любом варианте, праздник состоится" (с) – sic!!! Отож можете не сумніватися: навіть якщо коронавірус викосить пів Росії, нам усе одно "до останнього патрона" вкидатимуть фейки на тему, як добре проти вірусу помагає поліцейський режим, і як чудово працює охорона здоров'я в Росії, і як погано – в нас і в Європі (не здивуюсь, коли у Гундяєва заявлять, що коронавірус – це кара Божа, яка оминає тільки прихожан МП, було б найлогічніше!).

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      Відповідно, БУДЬ-ЯКА інформація з коронавірусних фронтів має насамперед перевірятися нами на зуб саме за цим критерієм: чи не закладена в ній, за сімома шарами капусти й повними жменями фаршу (якого так легко напхати, коли й справді ж ніхто нічого не знає!), ота головна "гранулка яду", на яку зараз працює ціла російська "фабрика божевілля": до 22.04 й 9.05 в Росії – вірус стой, раз-два!

      Як тільки відчуваєте натяк на щось подібне – випльовуйте не розжовуючи. І це – одне з небагатьох правил карантину (нарівні з миттям рук), у яких наразі можна бути впевненими на 100%.

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      Автор: Оксана Забужко
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини політики Публікації Російська пропаганда Фейки про коронавірус Володимир Путін
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