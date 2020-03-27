Коронавирус и фейки: как врали о "химической атаке" и дельфинах

Эпидемия коронавируса– благодатная пора для создателей фейков. Потому что напуганные люди теряют способность критически мыслить и начинают верить даже в откровенную ложь.

Самые распространенные сейчас фейки – целебные лекарства от Covid-2019. Такие новости появляются почти ежедневно в медиа и соцсетях. А рекламой "спасительных препаратов" не брезгуют даже некоторые ведущие телеканалы. Мы специально не будем вспоминать названия чудо-лекарств, чтобы лишний раз их не пиарить. Лишь в очередной раз напомним: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) категорически заявляет, что лекарств от коронавируса еще нет. И в ближайшее время они не появятся, потому что лишь в феврале начались первые тесты на людях.

Обратите внимание Лекарства от коронавируса: как на панике людей зарабатывают большие деньги

Так же не стоит доверять информации, где источником является неизвестный "врач из Китая, который переболел коронавирусом", таинственный "вирусолог из Минздрава Италии" секретный "брат руководителя отдела Офиса президента", знакомая "украинка, которую не положили в больницу в США" и т.п.

99% подобных новостей – откровенные фейки.

"Химическая атака" против коронавируса

Иногда сенсации появляются такие абсурдные, что, казалось бы, в них поверить нереально. Но здесь, видимо, срабатывает правило главного пропагандиста нацистской Германии Геббельса: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят". Судите сами.



Фейк о распылении химикатов с вертолетов

После того, как в Украине объявили карантин, по сетям начала распространяться информация, что с 23:00 16-го до 5:00 17 марта над некоторыми крупными городами с вертолетов будут распылять химические вещества для дезинфекции. В частности, такая "профилактика" должна была состояться в Киеве, Львове и Тернополе. Представляете, как с неба окропляют, например, столицу, площадь которой почти 900 квадратных километров?! Бред несусветный! Но уязвимые украинцы так озаботились проблемой, что начали заботливо предупреждать друг друга в соцсетях: не выходите на улицу, сидите дома... Затем эстафету подхватили некоторые безрассудные СМИ. Истерия стала такой массовой и угрожающей, что пришлось вмешаться СБУ. Силовики опровергли "химическую атаку" с неба и пообещали наказать тех, кто создает фейки.

К борьбе с этой и другими лживыми новостями присоединилась Киберполиция Украины. В своем последнем отчете эта организация сообщила, что во время мониторинга сети обнаружила почти 170 ложных сообщений о коронавирусе. Некоторых лиц правоохранители идентифицировали и провели с ними профилактические беседы. 45 "фейкометов" уже удалили почти 80 ложных сообщений.

В отношении граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В настоящее время таких лиц – 24,

– сообщили киберполицейские.

Ложь о Папе

Но фейки – не сугубо украинская проблема, а общемировая. Так, за рубежом (впрочем, как и у нас) очень популярная тема – "Коронавирус и известные персоны". Кого только не записывали жертвой Covid-2019…



Фото, где Папа Римский кашляет, стали "аргументом" для новостей о его заболевании коронавирусом

Одним из первых – еще в конце февраля – пострадал Папа Римский Франциск. Влиятельный британский журнал MCM, ссылаясь на источник в Ватикане, сообщил о коронавирусе у понтифика. Новость стремительно подхватили другие СМИ. Пресс-служба Франциска оперативно опровергла информацию: "У Папы Римского только небольшой кашель". Но кому же это интересно?! Коронавирус – другое дело! Руководители МСМ потом оправдывались, что на их сайт кто-то устроил хакерскую атаку и разместил на страницах фейковую новость. Но при этом журнал еще два дня не удалял новость и собирал трафик.

Миссия в карантине

Показательным является еще один фейк – о карантине звездного актера Тома Круза. Ну куда же без Голливуда!?

Съемочная группа фильма "Миссия невыполнима-7", где в главную роль исполняет Круз, как раз работала в итальянской Венеции, когда в город нагрянул Covid-2019 и начался карантин. Группу упрятали в изоляцию. Британская Daily Mail написала, что у Тома заподозрили коронавирус, и он сидит под замком в гостинице "Палаццо Гритти" в номере с видом на Гранд-канал Венеции. Под гостиницей собрались десятки папарацци, которые пристально наблюдали за окнами в надежде сфотографировать бедолагу Круза. Многочисленные фанаты молились за здоровье кумира…

Важно знать Десять фейков и спекуляций о коронавирусе от украинских политиков

А тем временем сам Круз отдыхал дома – на своей вилле близ Лос-Анжелеса. Ибо он даже не приезжал в Италию. Группа работала там без него. Но хитрые журналисты поняли, что без звезды сенсации не будет – и приплели до кучи Тома. Вот так рождаются фейки.

Удар в штангу

Туго на днях пришлось еще одной звездной персоне – футболисту Криштиану Роналду.



Криштиану Роналду стал жертвой фейка

Напуганный коронавирусом мир искренне растрогался после обнародования новости о благородном поступке игрока-миллионера. Популярное испанское издание Marca (это не какой-то "сливной бачок", а солидное медиа) сообщило, что Криштиану отдает собственную сеть отелей под больницы для людей, которых отправят на карантин из-за коронавируса.

Роналду всегда был человеком очень осведомленным в обществе, поэтому он собирается превратить свои отели в Португалии в больницы, чтобы помочь в борьбе с пандемией. Больные смогут проживать там бесплатно на время лечения. Также футболист будет лично платить врачам и рабочим в отелях,

– написала Marca.

Но потом новость исчезла с сайта издания – втихаря, без опровержения... Другие медиа проверили информацию о неслыханной щедрости Роналду – и были обидно удивлены. Журналист нидерландского RTL Nieuws позвонил в лиссабонский отель Pestana CR7 и услышал в ответ: "Мы остаемся отелем и не планируем быть больницей".

Тем временем, сам Криштиану никак не прокомментировал новости о перепрофилировании отелей. Он закрылся на своей вилле на острове Мадейра для карантина – потому что два его одноклубника из итальянского "Ювентуса" заболели коронавирусом. И это не помешало Роналду все же приобщиться к борьбе с эпидемией.

Футболист вместе со своим агентом Жорже Мендешом профинансируют обустройство трех отделений интенсивной терапии в двух португальских клиниках. Два крыла интенсивной терапии будут созданы в двух больницах Лиссабонского университета, еще одно – в университетском госпитале в Порту. Каждое крыло будет полностью оборудовано всем необходимым для ухода за критически больными пациентами с коронавирусом и рассчитано на 10 коек. Эту информацию уже подтвердили в обоих университетах.

Дельфины не виноваты

Однако самым большим разочарованием стали фейки не о звездных персонах, а о... животных.

Тысячи сайтов и телеканалов дружно распространили информацию об итальянской Венеции, которая уже долгое время находится на жестом карантине. Из-за того, что по каналам перестали плавать тысячи катеров, вода стала чище, и поэтому в город якобы вернулись лебеди и даже дельфины, которых не видели там 60 лет. Новости сопровождались фотографиями грациозных птиц и милым видео, на котором игривый дельфин резвится прямо у пирса. Некоторые пользователи соцсетей едва ли не благодарили эпидемию, что "показала людям ,как можно спасти мир – надо остановить все".

Тем временем, природным феноменом в Венеции заинтересовались эксперты National Geographic, которые провели свое расследование. И оказалось, что создатели новостей-первоисточников коварно обманули медиа и миллионы людей. Фото лебедей были отсняты на острове Бурано, который хоть и входит в агломерацию Венеции, но находится далеко от основной части города. Там птицы и раньше бывали достаточно регулярно, в отличие от центральных каналов. Но главное – фото эти были сделаны задолго до карантина.



Пост-"миллионер" о дельфинах

С дельфинами история еще циничней. Душевное видео записано в другом итальянском городе – Кальяри, который расположен почти в 1000 км от Венеции на острове Сардиния посреди Средиземного моря. Там дельфины – постоянные гости. Поэтому никакой сенсации. Но фейк сработал! Видео продолжает шириться по сетям и собирать лайки. На одной из страниц в Twitter оно уже имеет более 1 миллиона просмотров!

Кто создает фейки?

Продуцируют вранье, преимущественно, СМИ – ради рейтингов и тиражей. Они же вместе с соцсетями также несут ответственность за распространение неправдивой информации, которую произносят политики, чиновники, эксперты или неизвестные шутники.

Украине, кроме того, стоит учитывать информационные атаки со стороны России.

Информационная гигиена Кремлевская "фабрика лжи", или Мыть надо не только руки, но и уши

Мы в состоянии войны и очевидно, что агрессор не забывает о нас, и борется с нами в информационном поле, – сказал в комментарии 24 каналу историк и журналист Владимир Бирчак. – Есть очень много мифов и фейков о Covid-19, которые имеют российское происхождение, или их распространяют люди, которые работают на Россию на территории Украины.

По словам эксперта, РФ запускает сейчас множество фейков не только в Украине. К примеру, на российском сайте Фонда стратегической культуры появилась конспирологическая статья о том, что коронавирус – это замысел Римского клуба, чтобы истребить значительную часть населения ведущих стран, которые потом окажутся под жестким руководством коварных международных кланов. Вот такая новая версия "всемирного заговора".

Кроме этого, говорит Бирчак, контрразведка Германии взялась сейчас за телеканал Russia Today Deutsch, который распространяет много фейков о коронавирусе – в частности, программу "Эпидемия, которой не было" в ФРГ просмотрели 650 тысяч человек.



Мифы и правда о коронавирусе