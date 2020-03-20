Неожиданный эффект: как карантин из-за коронавируса спасает планету

Пандемию коронавируса сейчас сравнивают с мировой войной. В то же время, ученые поражают неожиданными заявлениями: "вирус века" положительно повлиял на экологическую ситуацию на всей планете. Как именно и что будет дальше? Читайте в статье сайта 24 канала.

Недавно НАСА и Европейское космическое агентство обнародовали оптимистичную новость: спутники зафиксировали значительное снижение уровня загрязнения воздуха на территории Китая и соседних государств. Для наглядности НАСА представила два фото из космоса. Сравните сами: на первом – ситуация в Китае с 1 по 20 января, на втором – с 10 по 25 февраля, уже после того, как власти КНР ввели карантин.



Карты НАСА / Скриншот

Причина "очистки" Китая вполне понятна – карантин предусматривает закрытие или ограничение работы предприятий плюс ограничение движения всех видов транспорта. Как следствие, выбросы парниковых газов снизились на 25%, а чрезвычайно вредного оксида азота (NO2) – на 37%! Даже экологи-оптимисты не могли представить, что буквально за месяц могут произойти такие разительные положительные изменения. И это при том, что Китай – один из крупнейших загрязнителей воздуха на планете (каждый год на КНР приходится около 30% всех выбросов углекислого газа в мире).

Впоследствии аналогичные улучшения были зафиксированы и в других странах – там, где вспыхивали "очага" коронавируса, и власть вводила карантин. Так было в Южной Корее, Иране и Италии. Сейчас эта тенденция прослеживается во Франции, Испании, Германии, Чехии, Польше…

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Украина не стала исключением. В первую очередь – Киев. Карантин действует только неделю, но уже заметны положительные сдвиги: по данным SaveEcoBot, выбросы парниковых газов и оксида азота серьезно уменьшились.



Экологическая карта Киева и Украины (кликабельна) / скриншот

Об изменениях в окружающей среде столицы упомянул президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам о введении карантина:

Впервые за долгое время в Киеве резко упал уровень загрязнения воздуха. И это не может не радовать…

Но самый яркий пример экологической "реабилитации" продемонстрировала знаменитая Венеция, которая находится в самом эпицентре вспышки коронавируса в Италии. Фото и видео с ныне безлюдной туристической Мекки облетели весь мир. После того, как тысячи моторных лодок привязали к берегу, произошло настоящее чудо: через несколько дней вода вокруг города и в каналах стала прозрачной! К берегам Венеции вернулись лебеди и даже дельфины, которых там не видели очень давно.

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Жители города делятся эмоциями в социальных сетях:

У меня есть немного позитива для вас, – написал один из них. – После введения карантина в Венеции без загрязнения от лодок каналы очистились и в них заметили дельфинов. Впервые за 60 лет!

Пока это единичные случаи, но все равно – впечатляюще!

Дельфины в Венеции: смотрите видео

История гласит: человечество даже после масштабных экологических катастроф не всегда делало правильные выводы. Но сейчас – во время принудительного карантина – мы увидели: окружающую среду можно спасти. Экологическая ситуация не безнадежна. То есть коронавирус сделал для спасения Земли гораздо больше, чем раньше все правительства, ученые, GreenPeace и Грета Тунберг вместе взятые. Причем речь идет не только о конкретных экологических действиях или планах стран, политиков, бизнесменов или простых граждан. Пандемия коронавируса в корне изменила сознание людей – личное и коллективное. И это наш шанс спасти планету.

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Что сейчас делает Грета Тунберг?

Юная шведская экоактивистка призвала сторонников и единомышленников отказаться от групповых уличных протестов, а начать "цифровую забастовку". Тунберг по-прежнему считает климатический кризис "самым большим для человечества", но теперь советует учитывать и коронавирус: "Мы должны найти новые способы борьбы за экологические изменения, которые не привлекают слишком большие толпы". Грета предлагает устраивать персональные забастовки в сети и публиковать их с хештегами #DigitalStrike и #ClimateStrikeOnline.