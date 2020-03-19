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      В мире стал чище воздух из-за пандемии коронавируса

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      Из-за пандемии коронавируса значительно снизилось мировое производство. Однако ученые видят в этом и положительные изменения – воздух стал чище.

      Положительные изменения в климате

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      В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает BBC.

      По предварительным оценкам специалистов, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в частности, при работе двигателей автомобиля) в сравнении с 2019 годом упал на 50%.

      К примеру, по оценкам климатологов, за две недели использования энергии и сокращения выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1% в світвому масштабе.

      Также сокращение производства наблюдается и в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от коронавируса. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной и за долгое время вернулись лебеди.

       

       

      Однако ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко вырасти.

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      Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 35 713 человек, а умерло от нее 2 978 больных. На территории Украины уже зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказались летальными.

      Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 8 957 человек, всего заболели 220 691 человек (данные по состоянию на день 19 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 84 161 человек выздоровели от коронавируса.


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      Автор: Анастасия Можаровская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Экология
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