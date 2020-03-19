В мире стал чище воздух из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса значительно снизилось мировое производство. Однако ученые видят в этом и положительные изменения – воздух стал чище.
Положительные изменения в климате
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В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает BBC.
По предварительным оценкам специалистов, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в частности, при работе двигателей автомобиля) в сравнении с 2019 годом упал на 50%.
К примеру, по оценкам климатологов, за две недели использования энергии и сокращения выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1% в світвому масштабе.
Также сокращение производства наблюдается и в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от коронавируса. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной и за долгое время вернулись лебеди.
Однако ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко вырасти.
Что важно знать о Covid-19 в Украине и мире
Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 35 713 человек, а умерло от нее 2 978 больных. На территории Украины уже зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказались летальными.
Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 8 957 человек, всего заболели 220 691 человек (данные по состоянию на день 19 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 84 161 человек выздоровели от коронавируса.
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