В мире стал чище воздух из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса значительно снизилось мировое производство. Однако ученые видят в этом и положительные изменения – воздух стал чище.

Положительные изменения в климате

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В некоторых регионах мира уровни загрязнения воздуха и парниковых газов значительно снизились из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает BBC.

По предварительным оценкам специалистов, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в частности, при работе двигателей автомобиля) в сравнении с 2019 годом упал на 50%.

К примеру, по оценкам климатологов, за две недели использования энергии и сокращения выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов углекислого газа на 1% в світвому масштабе.

Также сокращение производства наблюдается и в Италии, которая больше всех из европейских стран пострадала от коронавируса. Благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где из-за отсутствия туристов вода стала прозрачной и за долгое время вернулись лебеди.

#AvengersEndgame #quotes #COVID19



"Rogers: You know, I saw a pod of whales when I was coming in, over the bridge.



Romanoff : In the Hudson?



Steve Rogers : Fewer ships, cleaner water..."



Venecia: pic.twitter.com/vesvMDycpm — 3mili4no (@OutOfTheBox39) March 18, 2020

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri (@ikaveri) March 16, 2020

Однако ученые предупреждают, что после окончания пандемии уровни загрязнения могут резко вырасти.

Что важно знать о Covid-19 в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили у 35 713 человек, а умерло от нее 2 978 больных. На территории Украины уже зафиксировали 16 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 2 из них оказались летальными.

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 8 957 человек, всего заболели 220 691 человек (данные по состоянию на день 19 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 84 161 человек выздоровели от коронавируса.



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