13:05
19 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У світі стало чистіше повітря через пандемію коронавірусу

      -
      У світі стало чистіше повітря / 360training

      Через пандемію коронавірусу значно знизилося світове виробництво. Однак науковці вбачають в цьому і позитивні зміни – повітря стало чистішим.

      Позитивні зміни в кліматі

      Важливо Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

      У деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє BBC.

      За попередніми оцінками фахівців, рівень монооксиду вуглецю (чадний газ, що утворюється, зокрема, при роботі двигунів автомобіля) у порівнянні з 2019 роком впав на 50%.

      Приміром, за оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів вуглекислого газу на 1% у світвому масштабі.

      Також скорочення виробництв спостерігається і в Італії, яка найбільше із європейських країн постраждала від коронавірусу. Завдяки цьому, у Венеції очистилися канали, де через відсутність туристів вода стала прозорою і за довгий час повернулися лебеді.

       

       

      Однак вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко зрости.

      Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

      Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 35 713 людей, а померло від неї 2 978 хворих. На території Україні уже зафіксували 16 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 2 із них виявився летальним.

      Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 8 957 людей, загалом захворіли 220 691 людина (дані станом на день 19 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 84 161 людина одужали від коронавірусу.


      Як не підхопити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Анастасія Можаровська
      Теги: Екологія Коронавірус Covid-19
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Влада так і не зрозуміла основної помилки. Висновки після першого дня карантину
      Юрій Бутусов
      18 березня , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 11:00 "Биток" зі США чи нове авто з салону?
      сьогодні , 12:07 Онлайн-концерти, які можна подивитись на карантині (оновлюється)
      18 березня , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук