У світі стало чистіше повітря через пандемію коронавірусу

Через пандемію коронавірусу значно знизилося світове виробництво. Однак науковці вбачають в цьому і позитивні зміни – повітря стало чистішим.

Позитивні зміни в кліматі

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У деяких регіонах світу рівні забруднення повітря та парникових газів значно знизилися через обмеження пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції, повідомляє BBC.

За попередніми оцінками фахівців, рівень монооксиду вуглецю (чадний газ, що утворюється, зокрема, при роботі двигунів автомобіля) у порівнянні з 2019 роком впав на 50%.

Приміром, за оцінками кліматологів, за два тижні використання енергії та скорочення викидів в Китаї склало 25%, за підсумками року це може призвести до зниження викидів вуглекислого газу на 1% у світвому масштабі.

Також скорочення виробництв спостерігається і в Італії, яка найбільше із європейських країн постраждала від коронавірусу. Завдяки цьому, у Венеції очистилися канали, де через відсутність туристів вода стала прозорою і за довгий час повернулися лебеді.

#AvengersEndgame #quotes #COVID19



"Rogers: You know, I saw a pod of whales when I was coming in, over the bridge.



Romanoff : In the Hudson?



Steve Rogers : Fewer ships, cleaner water..."



Venecia: pic.twitter.com/vesvMDycpm — 3mili4no (@OutOfTheBox39) March 18, 2020

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri (@ikaveri) March 16, 2020

Однак вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко зрости.

Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 35 713 людей, а померло від неї 2 978 хворих. На території Україні уже зафіксували 16 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 2 із них виявився летальним.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 8 957 людей, загалом захворіли 220 691 людина (дані станом на день 19 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 84 161 людина одужали від коронавірусу.



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