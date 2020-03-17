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      В Венеции безлюдные каналы стали чистыми: фото, видео

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      Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышки коронавируса. Из-за карантина и закрытых границ туристические улицы города полностью стали безлюдными.

      Поскольку движение моторных лодок по каналам Венеции прекратилось, то вода стала чище, чем когда-либо.

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      Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов.

      Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

      "Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", – комментируют пользователи в соцсетях.

      Как выглядит Венеция во время карантина: смотрите видео

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса.
      • Сейчас зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания, более 1000 – умерли.
      • В Италии ввели ограничение по всей стране: передвигаться можно только по уважительной причине, все общественные места закрыты.
      • По данным BBC, средний возраст умерших от коронавируса в Италии составляет 81 год, преимущественно это мужчины (72%).
      • Недавно из Италии эвакуировали 123 украинца. Все они полностью здоровы.

      коронавірус міфи та правда
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Экология
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