В Венеции безлюдные каналы стали чистыми: фото, видео

Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышки коронавируса. Из-за карантина и закрытых границ туристические улицы города полностью стали безлюдными.

Поскольку движение моторных лодок по каналам Венеции прекратилось, то вода стала чище, чем когда-либо.

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Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов.

A Venezia l’acqua dei canali torna limpida pic.twitter.com/E5sr95gNri — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020

Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.

La laguna si riappropria di Venezia, senza scarichi e senza traffico si vede il fondo dei canali

Dovremmo riflettere sullo sfruttamento dell'overtourism a Venezia pic.twitter.com/ChnG1WXNlu — Palli Caponera (@PalliCaponera) March 15, 2020

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

"Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", – комментируют пользователи в соцсетях.

Как выглядит Венеция во время карантина: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Италии

Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса.

Сейчас зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания, более 1000 – умерли.

В Италии ввели ограничение по всей стране: передвигаться можно только по уважительной причине, все общественные места закрыты.

По данным BBC, средний возраст умерших от коронавируса в Италии составляет 81 год, преимущественно это мужчины (72%).

Недавно из Италии эвакуировали 123 украинца. Все они полностью здоровы.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала