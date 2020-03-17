В Венеции безлюдные каналы стали чистыми: фото, видео
Венеция расположена на севере Италии, в эпицентре вспышки коронавируса. Из-за карантина и закрытых границ туристические улицы города полностью стали безлюдными.
Поскольку движение моторных лодок по каналам Венеции прекратилось, то вода стала чище, чем когда-либо.
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Местные в соцсетях публикуют фото невероятно чистых каналов.
Вода настолько чистая, что кое-где можно увидеть рыбок.
"Как на Мальдивах", "Никогда не видел Венецию такой чистой", – комментируют пользователи в соцсетях.
Как выглядит Венеция во время карантина: смотрите видео
Что известно о коронавирусе в Италии
- Италия больше всего в Европе пострадала от эпидемии коронавируса.
- Сейчас зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания, более 1000 – умерли.
- В Италии ввели ограничение по всей стране: передвигаться можно только по уважительной причине, все общественные места закрыты.
- По данным BBC, средний возраст умерших от коронавируса в Италии составляет 81 год, преимущественно это мужчины (72%).
- Недавно из Италии эвакуировали 123 украинца. Все они полностью здоровы.
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