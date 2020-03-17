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      У Венеції безлюдні канали стали чистими: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Як виглядає Венеція під час карантину / Фото з соцмереж

      Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу. Через карантин та закриті кордони туристичні вулиці міста повністю стали безлюдними.

      Оскільки рух моторних човнів по каналах Венеції припинився, то вода стала чистішою, аніж будь-коли.

      Більше про Італію Ніхто з голоду не вмирає, – медсестра з Італії розповіла про ситуацію з коронавірусом

      Місцеві у соцмережах публікують фото неймовірно чистих каналів.

      Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.

      "Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", – коментують користувачі у соцмережах.

      Як виглядає Венеція під час карантину: дивіться відео

      Що відомо про коронавірус в Італії

      • Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу.
      • Наразі зафіксовано більше 24 тисяч випадків захворювання, більше 1000 – померли.
      • В Італії ввели обмеження по всій країні: пересуватися можна лише з поважної причини, усі громадські місця закриті.
      • За даними BBC, середній вік померлих від коронавірусу в Італії становить 81 рік, переважно це чоловіки (72%).
      • Нещодавно з Італії евакуювали 123 українців. Усі вони повністю здорові.

      коронавірус міфи та правда
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Екологія
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