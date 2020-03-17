У Венеції безлюдні канали стали чистими: фото, відео

Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу. Через карантин та закриті кордони туристичні вулиці міста повністю стали безлюдними.

Оскільки рух моторних човнів по каналах Венеції припинився, то вода стала чистішою, аніж будь-коли.

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Місцеві у соцмережах публікують фото неймовірно чистих каналів.

A Venezia l’acqua dei canali torna limpida pic.twitter.com/E5sr95gNri — Carrie Bredzzow (@MicheleDeFranc2) March 15, 2020

Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.

La laguna si riappropria di Venezia, senza scarichi e senza traffico si vede il fondo dei canali

Dovremmo riflettere sullo sfruttamento dell'overtourism a Venezia pic.twitter.com/ChnG1WXNlu — Palli Caponera (@PalliCaponera) March 15, 2020

I canali di Venezia senza traffico di barche!!

Il risultato? Acqua limpidissima

Ph. Venice pictures pic.twitter.com/KGsKWNd56u — Albert Folaz (@FolinAlberto) March 11, 2020

"Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", – коментують користувачі у соцмережах.

Як виглядає Венеція під час карантину: дивіться відео

Що відомо про коронавірус в Італії

Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу.

Наразі зафіксовано більше 24 тисяч випадків захворювання, більше 1000 – померли.

В Італії ввели обмеження по всій країні: пересуватися можна лише з поважної причини, усі громадські місця закриті.

За даними BBC, середній вік померлих від коронавірусу в Італії становить 81 рік, переважно це чоловіки (72%).

Нещодавно з Італії евакуювали 123 українців. Усі вони повністю здорові.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу