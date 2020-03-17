У Венеції безлюдні канали стали чистими: фото, відео
Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу. Через карантин та закриті кордони туристичні вулиці міста повністю стали безлюдними.
Оскільки рух моторних човнів по каналах Венеції припинився, то вода стала чистішою, аніж будь-коли.
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Місцеві у соцмережах публікують фото неймовірно чистих каналів.
Вода настільки чиста, що подекуди можна побачити рибок.
"Як на Мальдівах", "Ніколи не бачив Венецію такою чистою", – коментують користувачі у соцмережах.
Як виглядає Венеція під час карантину: дивіться відео
Що відомо про коронавірус в Італії
- Італія найбільше у Європі постраждала від епідемії коронавірусу.
- Наразі зафіксовано більше 24 тисяч випадків захворювання, більше 1000 – померли.
- В Італії ввели обмеження по всій країні: пересуватися можна лише з поважної причини, усі громадські місця закриті.
- За даними BBC, середній вік померлих від коронавірусу в Італії становить 81 рік, переважно це чоловіки (72%).
- Нещодавно з Італії евакуювали 123 українців. Усі вони повністю здорові.
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