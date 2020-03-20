Несподіваний ефект: як карантин через коронавірус рятує планету

Пандемію коронавірусу нині порівнюють зі світовою війною. В той же час, науковці вражають несподіваними заявами: "вірус століття" позитивно вплинув на екологічну ситуацію на всій планеті. Як саме і що буде далі? Читайте в статті сайту 24 каналу.

Нещодавно НАСА та Європейське космічне агентство оприлюднили оптимістичну новину: супутники зафіксували значне зниження рівня забруднення повітря на території Китаю і сусідніх держав. Для наглядності НАСА представила два фото з космосу. Порівняйте самі: на першому – ситуація в Китаї з 1 по 20 січня, на другому – з 10 по 25 лютого, вже після того, як влада КНР запровадила карантин.



Карти НАСА / Скріншот

Причина "очищення" Китаю цілком зрозуміла – карантин передбачає закриття або обмеження роботи підприємств плюс обмеження руху всіх видів транспорту. Як наслідок, викиди парникових газів знизились на 25%, а надзвичайно шкідливого оксиду азоту (NO2) – на 37%! Навіть екологи-оптимісти не могли уявити, що буквально за місяць можуть статися такі разючі позитивні зміни. І це при тому, що Китай – один з найбільших забруднювачів повітря на планеті (щороку на КНР припадає близько 30% всіх викидів вуглекислого газу в світі).

Згодом аналогічні покращення були зафіксовані і в інших країнах – там, де спалахували "вогнища" коронавірусу, і влада запроваджувала карантин. Так було у Південній Кореї, Ірані й Італії. Зараз ця тенденція прослідковується у Франції, Іспанії, Німеччині, Чехії, Польщі…

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Україна не стала винятком. У першу чергу – Київ. Карантин діє лише тиждень, але вже помітні позитивні зрушення: за даними SaveEcoBot, викиди парникових газів і оксиду азоту серйозно зменшилися.



Екологічна карта Києва і України (клікабельна) / Скріншот

Про зміни в навколишньому середовищі столиці згадав президент Володимир Зеленський під час звернення до українців про запровадження карантину:

Вперше за довгий час у Києві різко впав рівень забруднення повітря. І це не може не радувати…

Але найяскравіший приклад екологічної "реабілітації" продемонструвала знаменита Венеція, яка перебуває в самісінькому епіцентрі спалаху коронавірусу в Італії. Фото і відео з нині безлюдної туристичної Мекки облетіли весь світ. Після того, як тисячі моторних човнів припнули до берега, сталося справжнє диво: через кілька днів вода навколо міста і в каналах стала прозорою! До берегів Венеції повернулися лебеді і навіть дельфіни, яких там не бачили дуже давно.

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Жителі міста діляться емоціями в соціальних мережах:

У мене є трохи позитиву для вас, – написав один з них. – Після введення карантину у Венеції без забруднення від човнів канали очистилися і в них помітили дельфінів. Вперше за 60 років!

Поки це поодинокі випадки, але все одно – вражаюче!

Дельфіни у Венеції: дивіться відео

Історія свідчить: людство навіть після масштабних екологічних катастроф не завжди робило правильні висновки. Але зараз – під час примусового карантину – ми побачили: навколишнє середовище можна врятувати. Екологічна ситуація не безнадійна. Тобто коронавірус зробив для порятунку Землі набагато більше, ніж раніше всі уряди, науковці, GreenPeace і Грета Тунберг разом узяті. Причому мова йде не лише про конкретні екологічні дії чи плани країн, політиків, бізнесменів або простих громадян. Пандемія коронавірусу докорінно змінила свідомість людей – особисту і колективну. І це наш шанс врятувати планету.

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Що зараз робить Грета Тунберг?

Юна шведська екоактивістка закликала прихильників і однодумців відмовитися від групових вуличних протестів, а почати "цифровий страйк". Тунберг, як і раніше, вважає кліматичну кризу "найбільшою для людство», але тепер радить зважати і на коронавірус: "Ми повинні знайти нові способи боротьби за екологічні зміни, які не залучають занадто великі натовпи". Грета пропонує влаштовувати персональні страйки в мережі та публікувати їх з хештегами #DigitalStrike і #ClimateStrikeOnline.